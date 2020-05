VIDEO Scandal cu Mircea Badea oprit de Poliţie. „A fost un adevărat circ!“

„Era să nu ajung la emisiune. M-a oprit poliţia.

Sare un poliţist din maşina lor.

I-am dat buletinul, permisul, declaraţia, adeverinţa de la Antena 3. Mi-a cerut talonul, eu eram cu maşina lui tata. Arăt talonul.

Apoi mi-a cerut asigurarea, pe care nu o găseam. A fost un adevărat circ. Nu am găsit-o.

A venit să îmi dea un avertisment. El a făcut circul ăsta pentru că n-am semnalizat când am oprit. Am tras şi eu de volan şi am pus frână. M-am oprit când aţi sărit din maşină.

Tot ce am povestit a fost pe scurt.

Mulţumesc poliţiei din România că îmi confirmă tot ce am zis despre ea, dar absolut tot“, a povestit Mircea Badea la Antena 3.

