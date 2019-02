VIDEO Scandal cu jigniri grosolane la Ferma între două concurente: „Golancă perversă, centuristă infectă, eşti caz de psihiatrie“

Aflate în reality show-ul de la Pro TV „Ferma“, conflictul dintre Brigitte Sfăt şi Claudia Pavel se accentuează de la o ediţie la alta.

Scena de aseară s-a petrecut în curte, unde Claudia Pavel şi Carmen Negoiţă tăiau lemne. Spre ele se îndreptau Brigitte, Ioana Filimon şi Silviu, când Cream a început să îi arunce cuvinte grele vedetei TV, care a ales să o trateze cu sfidare.

„Auzi, golancă perversă, să nu mai îndrăzneşti să vorbeşti despre mine“, îi spune Cream, în timp ce Brigitte o atenţionează că are lavalieră şi este auzită.

Claudia Pavel continuă, afirmând despre Brigitte că are probleme psihice: „Vezi-ţi de treaba ta! Pe transport, direct spitalul 9, că eşti caz de psihiatrie. Eu cu tine am încheiat orice fel de discuţie. Şi eu aş fi tristă şi nebună dacă aş fi tu. Săraca de tine“.

„Domnul să te binecuvânteze! Amin. O zi minunată!“, este replica pe care i-o dă fosta soţie a tenismenului Ilie Năstase. „Golancă infectă“, continuă Cream, timp în care Brigitte repetă aceleaşi cuvinte legate de credinţă, în mod sfidător.

„Golancă perversă, nebună, centuristă infectă“, mai spune Cream în timp ce înjură. „Să se ducă pe centură la ea acasă. Să-şi scoată silicoanele şi să-şi vadă de treaba ei“, mai spune Cream, în timp ce colegele ei o sfătuiesc să îşi controleze limbajul.

Cream îşi susţine ideea că Brigitte ar avea probleme psihice şi într-un testimonial: „În fiecare religie ne învaţă acelaşi lucru: să fim buni, iubitori, miloşi şi iertători. Ea nu face decât să înţepe oamenii şi să fie rea, neînţelegătoare, nemiloasă şi egoistă, dar având o boală psihică, eu chiar nu cred că este vina ei“.

De cealaltă parte, Brigitte Sfăt ameninţă cu instanţa: „N-o să stăm o veşnicie aici. Ieşim şi am şi eu vreo doi-trei avocaţi. Nu e OK, adică nu se fac lucrurile astea, pentru că îţi distrug imaginea. Sunt şocată de-a dreptul. Nu am crezut că poate să scoată astfel de «perle» din gură. Când tu vrei să te dai Zâna Măseluţă, dar când vorbeşti ies broaşte…vorbele vin din izvorul sufletului“.

Totul a pornit în urma unei discuţii pe care Brigitte a avut-o cu Silviu şi Ioana, în care se referea la faptul că interpreta ar vrea să îl cucerească pe Remus. Aflată în hambar, Claudia a auzit întreaga discuţie şi a răbufnit.

Conflictul dintre cele două este unul mai vechi. Într-o ediţie precedentă, Brigitte Sfăt a acuzat-o pe Claudia Pavel că s-ar fi culcat cu fostul ei soţ, omul de afaceri Octavian Sfăt . Mai mult, Brigitte Sfăt a făcut o remarcă tendenţioasă la adresa solistei în faţa celorlalţi concurenţi: „Soţul meu, tatăl lui Robi, m-a înşelat cu ea. A venit la concursul ăsta să se combine cu alţi bărbaţi? Ştiam că nu mă suportă... asta de când s-a culcat cu primul meu soţ. Normal eu ar trebui să fiu supărată pe ea“.

Acuzaţiile nu au rămas fără replică însă. Sora cântăreţei Cream le-a mărturisit apropiaţilor că s-a sfătuit cu aceasta şi au decis să o dea în judecată pe Brigitte Sfăt şi să-i ceară daune morale. „Este absolut aberant ce a putut să spună despre Claudia. Sora mea habar nu are cine este acest om (n.r. – Octavian Sfăt) despre care această femeie vorbeşte. Claudia era doar o copilă pe vremea aceea. Cânta cu trupa Candy şi mergea peste tot cu tata. (...) Este limpede că totul se întâmplă în imaginaţia ei. Am hotărât cu Claudia să o acţionăm în instanţă, iar eu mă voi ocupa de tot. Voi angaja avocaţi care să o reprezinte pe sora mea, pentru că nu poţi să strici imaginea unui om aşa. Sora mea a avut primul prieten la 19 ani, când a venit la Bucureşti. Până atunci s-a ocupat de şcoală“, le-a povestit Paula Pavel apropiaţilor, potrivit Click!

