VIDEO „Românii au talent“. Momentul uluitor care i-a făcut pe Smiley şi Bartoş să apese Golden Buzz-ul: „Parcă vine din altă lume“

Al doilea Golden Buzz al sezonului 10 „Românii au talent“ i-a fost acordat actorului Gennady Tkachenko-Papizh, care a reprodus diverse sunete din natură hipnotizând publicul.

În vârstă de 56 de ani, Gennady a fost finalist la emisiunea din ţara sa natală, „Ukraine’s Got Talent“, şi a mai primit Golden Buzz la „Georgia’s Got Talent“, la „Das Supertalent“ (Germania) şi la „Britain’s Got Talent – The Champions“. Pe YouTube, clipurile cu momentele lui au peste 300 de milioane de vizualizări.

Gennady a copilărit în Ucraina, în oraşul Kolomiya, şi spune că şi-a descoperit talentul încă de mic, ascultând suflul vântului prin găurile din gard. Actorul imită diverse sunete, de la păsări care ciripesc, la susurul apei, până la cel de insecte.

La şcoală îi plăcea să distreze oamenii cu sunetele, aşa că a fost poreclit „clovnul“. Atunci şi-a dat seama că vrea să fie artist.

Spune că atunci când cântă, nici el nu înţelege ce face, intră într-o stare anume, se conectează cu Universul, şi, practic, totul devine o improvizaţie.

„De fiecare dată este altfel. În funcţie de atmosfera de azi, a ieşit ce-a ieşit. M-aş bucura dacă v-a plăcut“, a mărturisit concurentul la finalul momentului.

„Wow! De senzaţie. Ne-ai intrat la suflet“, i-a replicat Andi Moisescu.

„Pe noi ne-a uimit, parcă vine din altă lume, parcă sunetele pe care le scoate nu sunt făcute de un om. Dar dincolo de abilităţi, este vorba de starea în care ne-a băgat pe toţi. Asta este frumuseţea emisiunii, vezi că există oameni printre noi, lângă noi, care sunt excepţionali“, a declarat Smiley, care alături de Bartoş a apăsat butonul auriu.

„Sunt fericit, mai ales că nu mă aşteptam. Sunt atâtea talente aici şi atâţia oameni deosebiţi. Să vezi cum se apasă butonul auriu e ceva pentru care merită să creezi, ceva pentru care merită să trăieşti şi să te bucuri. Am participat la multe spectacole, am cunoscut şi am lucrat cu oameni de toate felurile, dar genul ăsta de spectatori şi felul în care s-a purtat juriul cu mine este special. Este ceva atât de sincer şi atât de real. Am văzut reacţiile lor, erau atât de uimiţi, parcă erau vrăjiţi. Dacă publicul român nu m-ar fi primit cu căldură, acest număr nu mi-ar fi ieşit. A fost improvizaţie 100% şi niciodată nu ştiu unde mă poate duce. Aşa că vă mulţumesc vouă“, a declarat al doilea semifinalist al sezonului 10 „Românii au talent“.