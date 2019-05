VIDEO Cum au reacţionat actorii din „Game of Thrones“ când au aflat ce personaj îl va ucide pe Regele Nopţii

„Game of Thrones: The Last Watch“ a fost lansat pe 26 mai şi e disponibil pe HBO

Lungmetrajul documentar „Game of Thrones: The Last Watch“ a fost lansat de HBO pe 26 mai, la câteva zile după ce serialul s-a încheiat.

Ultimul episod din „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones“ a fost difuzat pe 19 mai, iar documentarul regizat de Jeanie Finlay face cronica sezonului final.

În una dintre scene, îi putem vedea pe actorii din „Game of Thrones“, printre care Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), Rory McCann (The Hound - Clegane), reacţionând în momentul în care află cine îl va ucide pe unul dintre cele mai de temut personaje, The Night King – Regele Nopţii, interpretat de actorul Vladimir Furdik (48 de ani).

Astfel, adunaţi în jurul unei mese, în momentul în care producătorul Bryan Cogman citeşte scenariul, actorii izbucnesc în aplauze şi urale pentru cea care îi va salva în bătălia din Winterfellv - Arya Stark (Maisie Williams), potrivit The Independent.





„Se opreşte în faţa lui Bran şi îşi ridică sabia, pregătit să-l ucidă, dar cineva apare neaşteptat în spatele lui, din întuneric: Arya. Îl înjunghie prin armură cu pumnalul făurit din sticla dragonului. Regele Nopţii se sfărâmă-n bucăţi“, este pasajul citit de producător. De departe cea mai bucuroasă s-a arătat a fi chiar eroina episodului, Arya Stark, interpretată de tânăra actriţă Maisie Williams (22 de ani), care a performat şi un mic „dans“ al bucuriei. De asemenea, absolut extaziat a fost şi Rory McCann, actorul care îl joacă pe The Hound - Clegane.





Documentarul de două ore „studiază în amănunt“ lumea fantezistă şi personajele serialului, cel mai de succes program al HBO, cu 30 de milioane de telespectatori doar în Statele Unite, în medie, pentru fiecare episod şi fani în întreaga lume.







Producţia este bazată pe romanele lui George R.R. Martin din seria de cinci cărţi „A Song of Ice and Fire“.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: