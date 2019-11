VIDEO Cine sunt primii şase concurenţi care au trecut de Knockout-urile de la Vocea României: Smiley a salvat o fată din echipa lui Chirilă

Antrenorii Irina Rimes, Tudor Chirilă, Horia Brenciu şi Smiley au făcut primele eliminări şi au ales concurenţii care merg în etapa următoare a show-ului „Vocea României“.

În echipa lui Tudor au avut loc două dueluri: Natalia vs Dragoş vs Britta şi Mădălina vs Maria vs George.

Antrenorul a ales interpretările care l-au inspirat şi a mers mai departe cu Dragoş Moldovan şi George Aghinea.

Însă Smiley a făcut prima salvare a sezonului şi, din următoarea etapă, Maria Farcaş va face parte din echipa lui.





Dragoş, Daniel şi Renee au luptat pentru un loc în echipa lui Smiley, iar Renee Santana a fost cea care a mers mai departe.





Şi echipa Irinei a avut un duel: Mihaela vs Lavinia vs Bogdan, iar cel din urmă a reuşit să o convingă că merită să meargă mai departe spre trofeu.





Echipa lui Brenciu a prezentat interpretările Mălinei, Elenei şi a lui Chris, iar Elena Bozian l-a convins că este cea mai potrivită alegere.