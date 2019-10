VIDEO O poliţistă de la intervenţii a făcut show la Vocea României

În cea de-a cincea ediţie de audiţii pe nevăzute, Natalia Selegean a făcut show la „Vocea României“.

Natalia este o poliţistă din Oradea care a interpretat piesa „Zig Zagga“ a Loredanei Groza şi i-a impresionat pe membrii juriului.

Irina Rimes şi Tudor Chirilă au fost cei doi antrenori care şi-au întors scaunele.

„Aş vrea să încep prin a face un elogiu Loredanei Groza. Este unul din cei mai explozivi artişti live pe care eu îi cunosc în această seară. Felul în care Loredana îşi conduce show-urile este absolut excepţional. Vreau cu ocazia asta să îi mulţumesc pentru cei trei ani petrecuţi la «Vocea României»“, a declarat Tudor Chirilă după momentul Nataliei.

„Doamna poliţistă, mi-aş dori foarte mult să veniţi în echipa mea să mă ajutaţi să mediez relaţia cu domnii ăştia“, i-a spus Irina Rimes, încercând să o convingă pe concurentă să meargă în echipa ei.

„Vreau să atest că poliţistele cântă bine, am avut şi eu o poliţistă într-un sezon, a ajuns până în semifinală“, i-a transmis Smiley.

Concurenta a făcut o alegere neaşteptată, aceea de a merge în echipa lui Tudor Chirilă, cu toate că fetiţa ei, Nadia, care şi-a făcut şi ea prezenţa pe scenă, şi-ar fi dorit să meargă cu Irina mai departe.

Ulterior, s-a creat un moment amuzant. După ce Natalia a anunţat pe cine alege, fata ei nu a vrut să îi dea mâna antrenorului mamei sale, aşa că a fost condusă spre culise de Irina Rimes, căreia i-a dat şi un pupic.

Natalia Selegean are 32 de ani şi este din Oradea. Aceasta este poliţistă la intervenţii, iar în timpul liber, când nu trebuie să aplice legea în momentele în care are în faţă infractori periculoşi, cântă. Natalia spune că îi place meseria pe care o are, dar marele ei vis este să cânte în faţa oamenilor.