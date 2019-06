VIDEO Numărul concurentului căruia câştigătoarea iUmor i-a donat premiul: cum l-a imitat pe Klaus Iohannis

Actriţa Irena Boclincă (38 de ani) a câştigat „iUmor“ cu o parodie a premierului Viorica Dăncilă. În premieră însă, ea a ales să-i doneze premiul de 20.000 de euro lui Vasi Borcan, unul dintre cei patru finalişti ai show-ului de la Antena 1.

Vasi, concurentul din Iaşi care la vârsta de 12 ani a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare, dar care, în ciuda faptului că şi-a pierdut forţa fizică, a dovedit o tărie psihică extrem de rară, le-a transmis din nou o lecţie de viaţă tuturor celor care au urmărit finala „iUmor“.

Vasi Borcan i-a făcut să râdă în hohote pe spectatori şi pe membrii juriului „iUmor“, mai ales datorită comentariilor ironice la adresa românilor cârcotaşi. În plus, în vizorul concurentului a fost şi preşedintele Klaus Iohannis, pe care l-a şi imitat: „Le mulţumesc celor care au apreciat momentul meu de data trecută. Evident că au fost şi critici. Chiar mi-a scris un tip: Vasi, eşti vai de steaua ta, păi dacă eram eu în scaunul tău, ohohooo... Vedeţi, mereu există câte un român care stă în faţa televizorului şi ştie că indiferent dacă este vorba de fotbal, politică sau distrofie musculară, el s-ar descurca mai bine. Alţii mi-au spus că vorbesc prea lent. Ştiu, dar asta este strategia mea secretă pentru a deveni sosia lui Iohannis. Sosia, nu soţia. «Este visul meu să am scaun cu girofar şi coloană oficială care să meargă cu 3 la oră. Nino! Nino!» (imitându-l pe Iohannis - n.red.) Unii oameni chiar m-au încurajat: dom’le, dacă ai candida, eu te-aş vota, cât naiba poţi să furi cu o singură mână? Chiar îmi surâde ideea să ajung la Cotroceni, păi a fost chiorul, acum e mutul, de ce nu ar urma infirmul? Se poate, am văzut asta în Game of Thrones“.

De asemenea, finalistul „iUmor“ a taxat şi faptul că persoanele cu dizabilităţi primesc pensii foiarte mici în România: „Îmi plac mult câinii, cu toate că sentimentul nu pare reciproc. Cred că aţi observat că maidanezii latră şi atacă poştaşii şi persoanele cu dizabilităţi. Normal ar fi să-l muşc eu pe poştaş, să fie echitate, dacă pensia e vai de curul meu să fie şi vai de curul lui“.

Concurentul a făcut şi o serie de glume pe seama bolii sale: „Mă numesc Vasile Borcan şi sunt expresia vie a faptului că şi Dumnezeu este capabil de umor negru. Mă rog, aproape vie. Vă rog să nu vă speriaţi de aspectul meu, vă garantez că în afara faptului că-mi place să glumesc, sunt un handicapat perfect normal. De când am participat la «iUmor», infirmierii de la spitalul unde fac recuperare mă respectă, îmi spun Vasi finalistul. Diferenţa dintre Vasi Borcan şi Vasi finalistul este că finalistul trebuie să dea ciubuc 20 de lei în loc de 10 ca să i se schimbe pampersul. Boierie, nu? (...) Sincer, am nişte emoţii atât de mari încât dacă aş putea, aş tremura. Probabil că d-asta nu fac niciodată gripă. Mă întreabă doctorul: frisoane aveţi? Nu! E clar că e doar guturai. E datorită faptului că neputând să tremur, părinţii mei au crezut că nu mi-e niciodată frig şi mi-au scos caloriferul din cameră“.



„Am oprit o ofertă de job în domeniul showbizului de la un post de televiziune concurent. M-a sunat producătorul şi mi-a propus să fiu jurat, mi-a spus aşa: «domnule Vasi, cum întorci tu scaunul nu-l întoarce nimeni». A trebuit să refuz, mă îndoiesc că cineva s-ar bucura dacă i-aş spune: te vreau în echipa mea. E cam greu să se lanseze cineva de pe rampa mea fiindcă de obicei la capătul ei este intrarea în farmacie“, a mai fost una dintre poantele lui Vasi Borcan.

Concurentul s-a lăudat şi că are şi mai mult succes la femei de când a apărut la Antena 1 şi le-a oferit doamnelor câteva argumente pentru care este bărbatul ideal: „Apariţia la voi în emisiune mi-a adus şi mai mult succes la femei. Aveam succes şi înainte fiindcă fetelor, eu sunt bărbatul ideal. Unde mă pui, acolo stau. Nu las capacul la WC ridicat pentru că nu pot să-l ridic. şi dacă nu ai chef de mine, nu trebuie să spui că te doare capul, este suficient să mă culci cu faţa în jos“.

