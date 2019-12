VIDEO Godină l-a luat la mişto pe Cheloo: „E singurul om care a luat amendă de circulaţie de la DIICOT şi asta pentru că a trecut pe verde“. Reacţia rapperului

Marian Godină a făcut un roast în show-ul „iUmor“, iar principala lui ţintă a fost Cheloo, pe care l-a taxat pentru problemele cu droguri care l-au pus pe cântăreţ în vizorul DIICOT.

„Stai liniştit, Cheloo, nu sunt în timpul serviciului. Suntem oameni norocoşi, niciunul dintre noi nu e azi în uniforma pe care o merită. Eu ştiu că tu nu suporţi poliţiştii, dar pot să-ţi spun din adâncul sufletului că sentimentul e reciproc. Cheloo e foarte tare, dacă stau să mă gândesc, e singurul om care a luat amendă de circulaţie de la DIICOT, şi asta pentru că a trecut pe verde. Cheloo ai toată aprecierea mea pentru lucrurile pe care le-ai făcut în viaţă... până când te-au prins“, au fost doar câteva dintre remarcile făcute de Godină.

„Iată în sfârşit un poliţist care scrie mai bine decât vorbeşte!“, a fost replica lui Cheloo.

De asemenea, Marian Godină a abordat şi subiectul procesului intentat de Sindicatul Nalţional al Agenţilor de Poliţie (SNAP) trupei Paraziţii pe motiv că melodia „Antimiliţie“ conţine un mesaj ofensator la adresa forţelor de ordine. Sindicatul a pierdut în primă instanţă , iar Marian Godină a comentat încă de atunci în favoarea rapperilor, poziţie pe care a reiterat-o în emisiunea de la Antena 1.

„Pe mine, sincer, nu m-a făcut să dansez, dar nici nu m-a deranjat. Din moment ce se numeşte «Antimiliţie», cred că ar trebui să se simtă lezaţi miliţienii, nu poliţiştii. Niciun poliţist adevărat nu cred că ar fi atins de versurile astea. E ca şi cum aş scrie eu o melodie anti-actori şi m-ar da în judecată Bendeac“, a glumit Godină.

Reacţia lui Cheloo la ironiile poliţistului a fost una jovială. Cântăreţul a urcat pe scenă, l-a îmbrăţişat şi i-a strâns mâna poliţistului, făcând la rândul lui o glumă: „Înfrăţirea dintre infractor şi miliţian“.

„Godină a fost exemplar, chiar m-am distrat groaznic, m-a bucurat. Mie îmi place omul. Consider că e un poliţist care are curajul să spună în mod public toate lucrurile pe care colegii lui nu vor să le expună“, a declarat Cheloo în culise. El a comentat pentru prima dată şi procesul cu Sindicatul din Poliţie: „Nu toţi poliţiştii ne urăsc şi în acelaşi timp nici noi nu urâm poliţiştii. Noi am generalizat în acea melodie pentru a crea o secundă de umor în vieţile voastre. Marian Godină este acea persoană care cumva ne-a luat partea în mod direct în acest proces“.

În public a fost prezent şi fostul comandant al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu, prieten apropiat al lui Marian Godină, iar Cheloo s-a declarat încântat de acest lucru. „Cea mai mare bucurie a fost prezenţa domnului Berbeceanu, un om pe care eu îl consider un poliţist de calitate şi un om minunat, care îşi respectă principiile, care a suferit pentru munca lui“, a precizat cântăreţul.