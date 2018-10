VIDEO Concurenta care a uimit la Vocea României, poveste dramatică: „Am vrut să renunţ la muzică după ce soţul meu a fost victimă a incendiului din Colectiv“

Înainte de a urca pe scena de la „Vocea României“, Luciana a povestit despre un moment dramatic din viaţa ei, când a avut intenţia de a renunţa la muzică. Soţul acesteia a fost una dintre victimele tragediei din clubul „Colectiv“:

„Mi-am cunoscut soţul la un videoclip al Mădălinei Manole. El cânta în trupa ei şi acolo s-a produs declicul.

Am avut mai multe momente în care am vrut să mă las de muzică, ultima dată a fost în urma «Colectiv», pentru că soţul meu a fost acolo. Eram prieteni cu trupa. Cristi (soţul – n.r.) a fost afectat, a avut 50 la sută arsuri. Am fost plecaţi în străinătate cinci luni, dar îi mulţumesc lui Dumnezeu că este întreg şi acasă. Nu pot să spun prin ce am trecut când mureau prietenii unul după celălalt.

Acum că lucrurile au revenit la normal, pot, în sfârşit, să mă bucur de tot ceea ce fac. Mă simt plină de energie şi vreau să mă bucur de fiecare moment, inclusiv aici, la „Vocea României“.

Cristi, soţul Lucianei şi victima incendiului din „Colectiv“ FOTO Captură foto/Pro TV

Concurenta Luciana Răducanu a reuşit să întoarcă toate scaunele de la „Vocea României“, după ce a cântat atât cu voce de femeie, cât şi de bărbat piesa „Bohemian Rhapsody“, de la Queen. Reacţiile membrilor juriului au fost pe măsură.

„Felicitări pentru alegerea piesei. A fost un moment epic“, spune Irina Rimes.

„Mi-a plăcut maxim că ţi-ai schimbat vocea de la femeie la bărbat“, continuă Andra.

„Vocea ta e ca un Ferrari. În sensul că, Ferrari este o maşină pe care trebuie să ştii să o conduci. Marele tău avantaj este că ai o voce care răspunde extraordinar pe cel mai greu stil de cântat, din punctul meu de vedere, rock-ul“, îi transmite impresionat Tudor Chirilă.

După ce o aşează pe scaunul lui pe fetiţa concurentei, Tudor Chirilă o pune în dificultate: „Eh, alege acum!“.

Tudor Chirilă şi fetiţa Lucianei FOTO Captură foto/Pro TV

„Mămica ta este o femeie extraordinară şi are mari şanse să câştige «Vocea României». Spune-i să vină la mine în echipă“, încearcă să o covingă şi Irina pe micuţă.

În final, Luciana alege să meargă în echipa lui Tudor Chirilă.





În urma incendiului din clubul Colectiv, din seara de 30 octombrie 2015, şi-au pierdut viaţa mai mult de 60 de persoane, 27 găsindu-şi sfârşitul chiar în noaptea tragediei. Incendiul a izbucnit în timpul unui concert susţinut de trupa rock bucureşteană „Goodbye to Gravity“, care îşi lansa albumul „Mantras of War“.