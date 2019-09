VIDEO Ce se ascunde în spatele falsului candidat la prezidenţiale Toma Corunt care a rupt România în două: „Intenţia a fost, recunoaştem, să vă supărăm un pic“

Pe 17 septembrie, un anume Toma Corunt şi-a anunţat pe Facebook intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale din 10 noiembrie 2019 sub sloganul „Eu câştig. România câştigă“.

Prezentat drept un om de succes, Toma Corunt şi-a expus degajat agenda electorală din grandioasa vilă cu teren de tenis şi de la volanul SUV-ului. Cu o campanie ca la carte, cu promisiuni precum „Cresc nivelul de trai. Impozitez Diaspora“, „O să construiesc autostrăzi. Un kilometru pe an.“, „O să construiesc spitale. Noi să fim sănătoşi...“, interviuri şi clipuri electorale, campania lui Toma Corunt s-a viralizat rapid în mediul online stârnind reacţii dintre cele mai diverse.

Deşi semnele că este vorba despre un pamflet au fost mai mult decât evidente, se pare că actorul care l-a interpretat pe Toma Corunt a fost suficient de credibil pentru o parte din românii la care au ajuns mesajele lui, aceştia grăbindu-se fie să-l critice, fie să-l jignească. Astfel de reacţii arată, pe de-o parte, faptul că sunt încă mulţi care se ghidează după principiul „crede şi nu cerceta“, iar pe de altă parte, că România a ajuns ţara în care nici măcar ceva atât de absurd nu mai pare imposibil.

„În acest caz, renunţ la cetăţenia română şi îmi pare extrem de bine că am plecat! În loc să întoarceţi tinerii plecaţi în străinătate, le daţi motiv să nu mai vină. Aţi rămas doar cu bătrânii şi cu foarte puţini tineri care sunt sigură că vor pleca şi ei în curând! Taxele deja le plătim în ţările în care muncim, ce altceva vă mai trebuie?“, „S-a cam golit sacul şi nu mai au ce să fure... cam asta e treaba şi de aia s-au gândit de unde să mai scoată nişte bani pentru vile, maşini“, „Un nebun“, „Un idiot“, „Ce prostie. Cine crezi că-ţi dă votul?“, au fost doar câteva dintre comentariile celor care au picat în plasă.

Au existat, evident, şi foarte mulţi care şi-au dat seama de „făcătură“ şi au tratat-o ca atare, făcând la rândul lor haz de necaz.

Misterul a fost elucidat pe 25 septembrie, când s-a dezvăluit că totul a fost o campanie de marketing realizată de compania care produce ciocolata ROM, pentru a atrage atenţia asupra importanţei votului.

„Pentru că ne plac senzaţiile tari, care ne aduc pe toţi la urne, l-am inventat pe Toma Corunt. Candidatura sa este un pamflet, dar mulţi dintre voi deja ştiţi asta. Românul e deştept şi are simţul umorului. România nu o să meargă singură înainte. Are nevoie de noi toţi şi mai ales are nevoie de prezenţa noastră la urnele de vot. Toma Corunt nu a candidat niciodată la preşedinţie, nimic nu-l recomandă să facă asta. Intenţia a fost, recunoaştem, să vă supărăm un pic, ca să nu fiţi supăraţi după, dacă nu ieşiţi la vot şi iese unul ca Toma Corunt“, a transmis pe Facebook ROM Autentic, precizând că special pentru alegeri pe batonul de ciocolată va fi scris cuvântul „VOT“.

La rândul lui, actorul Gabriel Constantin, care l-a interpretat senzaţional pe falsul candidat, a explicat scopul campaniei: „Sunt Gabriel, pe numele meu real, şi vă anunţ că nu candidez la preşedinţie. De fapt, nimic nu mă recomandă să fiu preşedintele vostru. Nici măcar casa asta, care, apropo, nici nu e a mea. Nu vreau să mă votaţi. Dimpotrivă. Vreau să ieşiţi la vot, tocmai ca să nu iasă unul ca Toma Corunt. Recunosc, am vrut să vă supăr un pic doar ca să nu fiţi mai supăraţi după. Dacă nu ieşiţi la vot“.