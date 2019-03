VIDEO Începe „Cântă acum cu mine“. Ce spun Lori şi Cabral despre noul show de la Pro TV

„Cântă acum cu mine“, noul show de muzică şi entertainment, începe astăzi, 3 martie, la Pro TV, de la 20.00.

Loredana, căpitanul celor 100, se va afla în mijlocul celor 100 de muzicieni care vor analiza prestaţiile concurenţilor. Din postura de căpitan al artiştilor din juriu, Loredana le-ar putea influenţa deciziile şi i-ar putea convinge să se ridice, să cânte şi să danseze în rând cu cei care urcă pe scenă.

Loredana Groza a mărturisit pentru Pro TV despre show: „«Cântă acum cu mine» este un show revoluţionar datorită formatului. Nu vor fi 2, 3, 4 juraţi, ci vor fi 100 de specialişti, muzicieni, actori, DJ, producători, dirijori, profesori de canto, care formează cel mai numeros juriu dintr-un concurs. Sunt persoane cu experienţă care au ceva de spus în lumea showbiz-ului, a muzicii, şi cumva reprezintă cel mai pretenţios public posibil la un concurs. În acest show nu este vorba doar despre voce, ci despre găsirea performerului, entertainerului care să aibă emoţie, carismă, voce, talent. Pe scurt, trebuie să aibă toate ingredientele pe care publicul şi le doreşte atunci când cumpără un bilet la un spectacol şi vrea să vadă un artist. Căutăm artistul complet“.

„Fiecare este diferit şi am constatat în toată această perioadă cât s-a desfăşurat concursul că voturile celor 100 sunt surprinzătoare de multe ori. Uneori ai impresia că e previzibilă decizia pe care o vor lua, dar îţi dai seama că decizia şi votul final sunt foarte imprevizibile“, a mai spus Loredana Groza.

Cabral a dezvăluit la „Vorbeşte lumea“ că cei 100 constituie cel mai exigent şi mai diversificat juriu dintr-un show de divertisment şi că nu se aştepta ca ei să renunţe la aerele de vedete şi să-i trateze pe concurenţi ca pe egalii lor.

„Mi-a fost frică de treaba asta. Însă, la fiecare concurent am avut comentarii, chiar dacă au fost comentarii contondente, oamenii sunt atenţi, dar în acelaşi timp, corecţi. «Băi, Cabral, eşti mişto, dar te-ai cam îngrăşat şi semitonul ăla a fost cam praf. Dar dacă faci asta, ai putea să fii mai bun». Toate criticile au ajuns să fie, de la un moment dat încolo, într-adevăr, constructive şi asta a însemnat pentru mine foarte mult, pentru că cei o sută nu s-au strâns acolo să arate cât de şmecheri sunt ei şi cât de proşti sunt ăia din faţa lor. Ba, din contră. Sunt câteva faze în care cântăreţi, care sunt pe scenă de mulţi ani, zic «piesa asta n-o s-o mai cânt niciodată». Cum adică? «Pentru că la cum a cântat-o fata asta, eu nu mai am dreptul să mai ies în faţa publicului»“, a spus Cabral.





În ediţia care marchează debutul show-ului, un designer vestimentar va urca pentru prima oară pe o scenă şi va încerca să-i facă pe cei 100 să apese butoanele, să se ridice în picioare şi să cânte alături de el: „M-am apucat de cântat în septembrie şi am cântat până acum în faţa a 15 oameni, nu toţi în acelaşi timp şi în aceeaşi cameră şi m-am gândit că ar fi un pas deştept să apar la TV. Sper să nu fac accident cardio-vascular pe scenă“.

„Ne-ai spart pe toţi, ne-ai făcut praf! De unde ai apărut? Pe cuvântul meu dacă o să mai cânt piesa asta vreodată. După momentul ăsta nu mai poţi cânta nimic“, va fi reacţia lui Tibi Scobiola după un moment de-a dreptul emoţionant de pe scena „Cântă acum cu mine“.





100 de muzicieni care formează cel mai exigent juriu văzut vreodată într-un show de televiziune întâlnesc pentru prima dată concurenţii. Cabral şi Loredana le promit telespectatorilor un spectacol extraordinar, plin de muzică, dans şi energie. „Cântă acum cu mine e un show surprinzător, vesel. Se râde mult, se cântă şi mai mult. În emisiune sunt 100 de specialişti din zona muzicală, oameni care ştiu să cântărească un act artistic din multiple puncte de vedere. Ideea e că nu ne bazăm pe un juriu din 3, 4 sau 5 juraţi... Aici avem 100! 100 de păreri, 100 de aşteptări, 100 de idei. Sunt greu de mulţumit, greu de convins, dar şi dacă reuşeşti, cei 50.000 de euro sunt ai tăi!“, spune Cabral. FOTO PRO TV

Profesionişti sau amatori, artişti solo sau grupuri, fiecare dintre aceştia, cu stilul propriu, va încerca să cucerească inimile celor 100 de juraţi şi să se califice în marea finală. Membrii juriului rămân constant în competiţie, reprezentând un grup divers de cântăreţi, fiecare cu stilul şi cu preferinţele lui. Având voci uriaşe şi opinii la fel de mari în ceea ce priveşte muzica, membrii juriului vor avea reacţii umitoare, diferite de la un concurent la altul. Formatul All Together now a fost difuzat prima dată de BBC in Marea Britanie, după care a fost achiziţionat de nouă ţări printre care Brazilia, Australia şi de alte ţări din Europa. Acest format a fost creat de Remarkable TV, parte din Endemol Shine Group.

