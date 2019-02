Vestea că Drăghia şi Kiriţă au părăsit Exatlon i-a înfuriat pe fani: „Exatlon fără Giani e ca nunta fără lăutari“.  Ce spun cei doi foşti antrenori

Ediţia din 26 februarie a reality show-ului „Exatlon“ a venit cu o veste tristă pentru concurenţi. Războinicii şi Faimoşii au izbucnit în plâns când au aflat că Giani Kiriţă şi Vladimir Drăghia vor pleca acasă şi nu le vor mai fi antrenori.

Cosmin Cernat i-a anunţat: „De astăzi, veţi merge mai departe singuri. Pentru că Vladimir Drăghia şi Giani Kiriţă îşi încheie misiunea lor extraordinară. Sufletul lor a fost pus aici pe nisip, sufletul lor a fost împărţit cu al vostru şi este momentul în care ei îşi vor lua «la revedere» de la voi“.

Fanii s-au arătat nemulţumiţi de decizia luată de Kanal D şi au comentat în mediul online. Aceştia spun că este o mare pierdere pentru emisiune, unii mărturisind chiar că nu vor mai urmări show-ul şi îşi vor îndrepta atenţia către posturile concurente.

„Iar nu o sa mai aveţi rating. Eu unul deja am schimbat programul, Giani era singurul motiv pentru care urmăream“, „Giani era motivul pentru care mă uitam“, „Fără Giani nu mai are farmec“, „Păcat că au plecat“, „Exatlon fără Giani e ca nunta fără lăutari“, „Mai bine mă uit la Asia Express“, „Eu îl regret pe Vladimir“, „Fără ei nu au farmec Exatlonul. Vladimir şi Giani nu trebuiau să plece, mare păcat“, „Cea mai proastă decizie, ei erau motorul. De ce i-au mai băgat? Antrenorii îşi lasă elevii la jumătatea drumului?“, sunt câteva dintre comentariile telespectatorilor.

Înainte de a pleca, atât Giani Kiriţă, cât şi Vladimir Drăghia le-au transmis câte un mesaj celor care se vor descurca pe cont propriu.

„Vreau să le mulţumesc celor din partea mea dreaptă (echipa Războinicilor – n.r.), chiar dacă câteodată m-am mai certat cu ei, dar nu foarte mult, nu o fac din răutate. O fac pentru că e tensiunea jocului. Iar acum, am atâtea emoţii... nu prea le-am avut nici când am venit, sincer. Pentru că am stat cu oamenii ăştia aici, o echipă foarte tânără, o echipă, sincer vă spun, cu care se lucrează greu pentru că sunt foarte tineri. Media de vârstă este foarte mică. Dar am ştiut la ce mă înham.

Am venit cu sufletul alături de ei, sunt mândru de ei în continuare. Le-am dat cele mai bune sfaturi, chiar dacă câteodată la final credeam că o să leşin sau o să fac infarct. Mă enervam foarte tare pentru că eu le-am spus de atâtea ori să nu le mai dea punctul adversarilor şi să asculte detaliul ăla important. În rest, plec din familia asta, dar îi las cu capul sus. Sunt nişte Războinici şi trebuie să o dovedească în continuare şi fără mine şi, cu siguranţă, că aşa or să facă“, a spus Giani Kiriţă.

Giani Kiriţă FOTO Captură video Kanal D

„A fost chiar o onoare să îi antrenez pe oamenii ăştia pentru că au fost foarte receptivi, am avut cu cine lucra. Nu puteam să cer o echipă mai bună. Sper ca sfaturile mele să vă ţină până la sfârşit. Atât cele din traseu, cât şi cele din afara traseului, din casă. Mă bucur că am reuşit să stăm atât de mult la vilă. Mă bucur că i-am lăsat la vilă. Sper foarte mult să câştigaţi, să rămâneţi întregi. Dar şi dacă nu o faceţi, o să rămâneţi mai puternici. Off! Dacă ar fi să le zic câteva cuvinte lor, ar fi: să ştiţi că nu există lecţie mai bună decât înfrângerea şi din înfrângerile astea prin care aţi trecut, şi prin care poate o să mai treceţi, sunt sigur că o să creşteţi foarte mult. Din ele o să veniţi mult mai puternici. E nevoie de un adversar puternic pentru ei, pentru că show-ul ăsta are nevoie de un spectacol sportiv de calitate. Şi în final, o să vă zic că pierdeţi, câştigaţi, important e să rămâneţi oameni, pentru că la sfârşit, pentru fiecare, ăsta este adevăratul câştig“, le-a spus Vladimir Draghia Faimoşilor.

Vladimir Drăghia FOTO Captură video Kanal D

Drăghia a postat un mesaj şi pe contul său de Instagram , în care povesteşte despre experienţa lui în calitate de antrenor, care i-a împlinit un vis: „Aşa cum mulţi dintre voi deja şi-au dat seama, misiunea mea la Exatlon - Sezonul 3 tocmai s-a încheiat. Participarea mea în calitate de antrenor a fost mai mult decât un vis împlinit. Nici nu am visat să mă întorc la Exatlon împreună cu Alice Cavaleru şi Zora, să merg pe aceeaşi plajă pe care am îndurat foame, frig, căldură, dor, dor, dor, timp de cinci luni. Am avut noroc de o echipa superbă, formată din oameni motivaţi, dispuşi să înveţe. M-au tratat încă de la început cu respect şi le mulţumesc pentru fiecare zi petrecută împreună. Le mulţumesc pentru victoriile frumoase, pentru nebunia zilnică pe care am trăit-o împreună. Le doresc, aşa cum am spus-o şi la despărţirea de ei, să rămână oameni. Să câştige cei mai buni“.

Despre cei doi, prezentatorul emisiunii a avut numai cuvinte de laudă: „Suntem împreună aici de aproape şapte săptămâni, aproape două luni. 20 de atleţi Exatlon şi doi antrenori. Doi antrenori care v-au oferit tot ce au avut ei mai bun, doi antrenori care v-au învăţat ce înseamnă să fiţi campioni. Din punctul meu de vedere, v-au invăţat şi ce înseamnă să luptaţi până în ultimul moment. Au încercat să vă ofere din experienţa lor de viaţă, pas cu pas, ca să înţelegeţi mult mai bine ceea ce înseamnă Exatlon România. V-au învăţat, cred eu, şi ce înseamnă să fiţi o familie. Ceea ce, iarăşi, este extrem de important. V-au arătat şi vă arată în continuare drumul spre trofeele Exatlon“.

Vladimir Drăghia şi Giani Kiriţă au fost antrenori, timp de aproape două luni, în cel de-al treilea sezon al reality show-ului „Exatlon“, difuzat de sâmbătă până marţi, de la ora 20.00, la Kanal D. Celor doi antrenori le-a revenit misiunea dificilă şi nobilă de a-şi coagula echipele, de a le motiva, mai ales în momente de cumpănă, şi de a le insufla încredere.

