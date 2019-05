Vedetele îndeamnă românii să voteze într-o campanie Pro TV: ce mesaje au transmis VIDEO

Pe 26 mai, românii îi aleg prin vot democratic pe cei care îi vor reprezenta în Parlamentul European pentru următorii cinci ani.

Începând din această săptămână, Ştirile Pro TV lansează campania „E.U. YES LA VOT“. În fiecare zi, la ora 19:00, vor fi prezentate reportaje despre importanţa participării la procesul de alegere al europarlamentarilor şi impactul pe care îl poate avea fiecare vot exprimat.

De asemenea, campaniei s-au alăturat mai multe vedete, printre care se numără actori, cântăreţi, comedianţi şi vloggeri. Andreea Esca, Pavel Bartoş, Florin Busuioc, Şelly, Lora, Alpaca, George Piştereanu şi alţii au transmis mesaje video prin care explică motivele pentru care ei ies la vot şi îndeamnă românii să facă la fel.

„Eu ies pentru că nu suntem toţi la fel, dar suntem toţi în Europa“. „Eu ies pentru că prea mulţi încearcă să convingă generaţia mea că votul nu schimbă nimic“, au transmis într-un video Andreea Esca şi vloggerul Şelly.

„Eu ies la vot pentru că m-am săturat să hotărască alţii pentru mine şi pentru că părerea mea contează“. „Eu ies pentru că unele lucruri trebuie luate în serios“, au declarat Florin Busuioc şi vloggerul BRO.

„Eu ies pentru că eu cred în votul meu. Tu crezi în votul tău?“, a declarat Pavel Bartoş, într-un video alături de comedianţii de la „Noaptea târziu“.

„Eu ies pentru a fi sigur că în cinci ani o să mai am dreptul să votez“. „Eu ies pentru că ţin la ţara asta şi vreau să fie reprezentată ca atare“. „Eu ies pentru mine şi pentru cei care cred că pot schimba ceva“, au transmis şi cei trei comedianţi.

Rareş Năstase şi Camelia Donţu au străbătut ţara pentru a realiza reportajele pe care telespectatorii le vor vedea până în ziua alegerilor. Camelia Donţu, corespondent Ştirile Pro TV, crede că votul e o responsabilitate importantă pentru români: „Aud deseori în jur întrebarea: «Ce face Europa pentru noi?» şi cred că e momentul potrivit ca românii să ştie ce face Europa pentru ei, dincolo de fonduri europene şi călătorii cu buletinul. Şi cât de important este să fim reprezentaţi corect în cel mai important for european. Alegerile din mai înseamnă responsabilitate şi exercitarea unui vot important pentru individ şi ţară. Am încercat, prin reportajele pe care le-am filmat, să arăt beneficiile aduse de Europa României. Pentru ca da, şi E.U. YES la vot! Voi?“.

