Vali Bărbulescu va prezenta nou sezon online „Ferma“: „Abia aştept să arăt românilor  ce nu se vede la TV“

Vali Bărbulescu va prezenta emisiunea Ferma. În Plus. în care va discuta cu invitaţii cele mai interesante momente din episodul serii, va afla lucrurile care nu s-au spus în timpul competiţiei de la cei eliminaţi şi va rămâne conectat la următoarele peripeţii ale fermierilor.

Înaintea de marea premieră, Vali Bărbulescu va aduce, în exclusivitate, luni, 7 septembrie, impresiile Mihaelei Rădulescu, prezentatoarea Ferma. Orăşeni vs săteni, despre acest sezon şi despre noii concurenţi.

„Sunt ferm convins că în 2020, conţinutul online este cel puţin la fel de important ca cel on air. Abia aştept să arăt românilor de peste tot ceea ce nu văd la TV, ceea ce nu citesc în ziare sau nu află de la vecinii de palier despre cel mai tare reality show din România: Ferma. Orăşeni vs Săteni. În plus, la Ferma. În plus“ vorbim despre interactivitate şi despre o adevărată comunitate a fanilor Ferma. Like & Share!”