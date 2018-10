Un tânăr, fost puşcăriaş, a făcut senzaţie la X Factor cu o piesă rap despre corupţia din România: „Melodia lui este oglinda societăţii actuale“ VIDEO

Beniamin Cherecheş, Benny Cash, după cum s-a prezentat pe scenă, a impresionat juriul „X Factor“ printr-o compoziţie proprie de rap.

Tânărul, care a mărturisit că este fost puşcăriaş, a declarat în interviul de prezentare că-şi doreşte să devină o persoană mai bună şi să facă muzică, pentru a-şi întreţine familia.

Concurentul de 26 de ani este căsătorit şi are un băieţel.

„Am şapte clase, dar vorbesc mai multe limbi străini. De mic am umblat numai după bani şi m-am gândit numai la bani. Am alergat foarte mult, am umblat foarte mult, am făcut multe rele, multe belele. Am fost şi pe la puşcărie, închisoare, cum se spune. Am venit aici să devin viral cu munca mea, nu prin prostii şi jigniri. Cred în schimbare şi ştiu că oricine-şi doreşte să se schimbe o poate face. Sunt un familist convins, vreau să fiu liber, să strălucesc, să aduc o schimbare pentru familia mea“, a declarat concurentul, precizând că soţia lui este persoana care îl susţine cel mai mult şi că dacă nu ar fi fost ea, nu ar fi ajuns să fie „omul de astăzi”.





De asemenea, Beniamin a declarat că se află pentru prima dată pe o scenă, deşi are, în portofoliul său, aproape 40 de piese, compoziţii proprii: „Niciodată nu m-am gândit că o să fac muzică şi că o să ajung să o fac cu atât de multă dragoste şi plăcere“.





În versurile sale, Beniamin a vorbit despre sărăcie, dar şi despre o clasă politică coruptă în România: