Un spectator de 59 de ani a urcat pe scena Românii au talent şi a amuzat cu o serie de glume îndrăzneţe VIDEO

În ediţia din 5 aprilie a show-ului „Românii au talent“, Sorin Bivolaru, de profesie consilier financiar, a făcut pasul de la simplu membru din public la concurent şi a fost felicitat pentru curaj.

După mai multe zile în care a asistat la audiţii din postura de spectator, bărbatul s-a hotărât să urce pe scenă cu un număr de stand-up, majoritatea glumelor fiind cu tentă sexuală.

„Sincer, nici nu ştiu de ce am venit, dar când văd atâta tineret cu telefoane performante, cu tablete, cu Facebook, păi să vă spun, dragii mei, eu când eram mic eram aşa de sărac încât dacă nu eram băiat nici n-aveam cu ce să mă joc. Ieri treceam printr-un parc şi m-am aşezat pe o bancă lângă o domnişoară şi un cavaler care se sărutau şi, la un moment dat, îi zice domnişoara: te rog frumos să-ţi dai ochelarii jos că mi-ai agăţat dresul. Iar peste câteva momente îi spune: mai bine ţi-i pui la loc că ai început să săruţi banca. Dar să vă spun o întâmplare cu o vecină care s-a gândit să facă un împrumut şi să meargă la o casă de toleranţă să se iubească şi ea cu un culturist. A mers acolo, a cerut, a plătit. A venit un băiat plin de muşchi. Când îl vede, vecina îl întreabă: Vai, ce de muşchi ai, dar cum ai făcut pectoralii şi bicepşii ăştia? La care el: Am făcut sute de flotări. Dar gambele? Am făcut mii de genuflexiuni. Când îşi dă slipul jos, îi zice vecina: Nebunule, dar pipi nu prea ai făcut“, au fost câteva dintre glumiţele lui Sorin Bivolaru.

Concurentul a încheiat în forţă, cu o poantă care a primit aprobarea din partea lui Florin Călinescu: „Apropo de sex, de la o anumită vârstă e ca la 6 din 49, oricâte numere ai încerca, dacă-ţi iese unul eşti fericit“.

Glumele fără perdea au continuat însă şi după ce bărbatul şi-a încheiat numărul, Andra ridicându-i mingea la fileu lui Călinescu pentru celebrul banc cu „s-o ce?“.

Membrii juriului l-au apreciat pe Sorin Bivolaru pentru curaj şi i-au oferit şansa de a merge mai departe în competiţie.

„Acum că am înţeles tot traseul tău (din public pe scenă - n.red.), lung traseu, îţi trebuie curaj, nu pot decât să mă bucur că ai făcut pasul ăsta şi ai demonstrat că ai curaj. Cred că eşti un exemplu pentru toţi cei din sală, dar şi de acasă“, i-a spus Mihai Petre. „Ne-aţi făcut să râdem, să ne simţim bine şi cred că asta e important“, a precizat şi Andra

„Cel mai mare câştig este că publicul a zâmbit şi s-a amuzat. Cu atât mai fericit sunt cu cât am primit patru de «da»“, a declarat ulterior Sorin Bivolaru.

