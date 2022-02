Un serial documentar despre familia magnatului Rupert Murdoch, lansat de serviciul de streaming CNN+

Serialul este bazat pe articolul „How Rupert Murdoch's Empire of Influence Remade the World” din New York Magazine, semnat de Jonathan Mahler şi Jim Rutenberg, care analizează moştenirea mogulului media Rupert Murdoch.

Serialul în şase părţi oferă informaţii din culisele ascensiunii mogulului media, despre influenţa sa în toată lumea şi bătălia acerbă dintre copiii săi pentru succesiune, pentru controlul imperiului media, a anunţat CNN într-un comunicat.

Majoritatea activelor Murdoch 21st Century Fox au fost vândute în 2019 către Walt Disney Co, deşi Murdoch păstrează controlul asupra Fox Corp, compania-mamă a Fox News, şi a News Corp, cea care deţine publicaţia Wall Street Journal.

CNN este o unitate a WarnerMedia deţinută de AT&T, al cărui post HBO distribuie drama „Succesion”, inspirată de familia Murdoch.

Producătorii executivi pentru „The Murdochs: Empire of Influence” sunt Ken Druckerman, Banks Tarver şi Erica Sashin pentru Left/Right; Sam Dolnick şi Kathleen Lingo pentru The New York Times; şi Amy Entelis şi Lyle Gamm pentru CNN Original Series.