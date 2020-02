Un jurnalist Realitatea Plus spune că a fost asaltat de mesaje de ură după ce a pus întrebări incomode PNL: „Eşti pupincurist PSD, în viziunea unora“

Bogdan Muzgoci, realizator la Realitatea Plus, a publicat un mesaj pe contul personal pe Facebook prin care spune că a fost asaltat de mesaje pline de ură după ce „a îndrăznit“ să le adreseze întrebări „deranjante“ miniştrilor PNL.

Jurnalistul a menţionat că îşi face meseria cu profesionalism şi că niciun patron al vreunei televiziuni nu i-a impus vreodată ce întrebări să adreseze şi cui.

„Văd că primesc o tonă de hate pentru emisiunea de ieri. Se pare că dacă îndrăzneşti să întrebi şi PNL-işti de sănătate în emisiunea ta, eşti pupincurist PSD, în viziunea unora. N-am fost şi nu voi fi niciodată un simpatizant înfocat al vreunui partid sau al unui politician. Consider că e greşit şi, dacă o faci, ieşi din presă şi avem exemple a căror decizie o respect. Nu intru în detalii că şi Rareş Bogdan şi Moise Guran îmi sunt prieteni. Aţi fost educaţi greşit să credeţi că în România, un jurnalist trebuie să aleagă o tabără. Niciun patron al vreunei televiziuni la care am lucrat nu mi-a spus niciodată ce să scot pe gură sau ce întrebări să pun! Şi de aia am 10 ani de teren şi trăiesc din salariul muncit când alţii au ajuns părerologi după un stand-up, două fiţuici scrise şi o ventuză unde trebuie“, a spus jurnalistul.

El a adăugat că „trendul ăsta că un jurnalist al unei televiziuni în care credeţi trebuie înjurat că a deranjat şi PNL, printre altele, trebuie să dispară“: „Mai ales că vine de la unii care se bat cu pumnii în piept că sunt anti-comunişti, anti-cenzură şi anti-naşpa în general. Nu ştie niciunul dintre haştagişti când mă beşteleşte că, de două săptămâni, alerg după ministrul sănătăţii să îl chem în emisiune şi se tot ascunde prin birouri şi după consilieri. De ce îi e frică? Mor copii de gripă şi ţara are nevoie de legea vaccinării, nu de modificat legislaţia electorală ca să umplem şi burta viitorilor primari PNL.“

„Dacă v-am deranjat că sunt sceptic cu toţi, înseamnă că mi-am făcut meseria. Voi rămâne sceptic pentru că aşa cred că e mai bine şi mai corect. Voi deranja pe toată lumea, fără discriminare, dacă le vine rândul,“ a încheiat Bogdan Muzgoci.