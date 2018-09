Un italian care i-a cunoscut pe Prince şi pe Stevie Wonder a impresionat juriul „X Factor“ VIDEO

Cu chitara în mâini şi cu o energie de milioane, italianul a făcut spectacol cu piesa „Get Lucky“ de la Daft Punk. Pe lângă voce, Marco a surprins cu versiunea sa originală de chitară.

Concurentul a cântat în mai multe colţuri ale ale lumii şi a vrut să ajungă şi în sud-estul Europei. Marco a mărturisit că a cântat în faţa unor mari legende ale muzicii internaţionale.

„Am cântat în foarte multe locuri, am umblat prin toată lumea. Cel mai mult mi-a plăcut în America. La un moment dat, eram într-un bar şi am văzut un bărbat de culoare stând retras într-un colţ. Era Stevie Wonder. Asculta muzica pe care eu şi prietenii mei o cântam“, a povestit concurentul de la „X Factor“, care a mai dezvăluit şi faptul că l-a cunoscut pe celebrul Prince.

Italianul a făcut cunoştinţă şi cu prima superstiţie românească. În momentul în care Vlad Drăgulin s-a aşezat lângă el şi acesta şi-a pus geanta pe jos ca să-i facă loc, avea să afle că pe plaiurile mioritice există o superstiţie legată de genţile puse pe podea: „Nu, nu, nu face asta! Pentru că în România aduce ghinion“. „Şi eu am venit aici să devin faimos! Am cântat peste tot în lume, dar niciodată nu am fost în sud-estul Europei. Aşa că iată-mă aici!“, a replicat italianul, surprins şi amuzat de remarca lui Vlad Drăgulin.

Interpretarea italianului a cucerit publicul, dar şi juriul şi a primit patru de DA.