Un electrician de 57 de ani le-a făcut să plângă pe vedetele de la „Cântă acum cu mine“ cu piesa „My Way“ VIDEO

Lucian Pinţă, cel mai în vârstă concurent de la „Cântă acum cu mine“, a impresionat în cea de-a doua ediţie a emisiunii de la Pro TV şi a reuşit să ridice 91 din cei 100 de membri ai juriului. Mulţi dintre aceştia nu şi-au putut stăpână lacrimile, l-au felicitat şi l-au aplaudat îndelung.

„Despre asta este vorba, despre emoţie, căldură, să simţim dragoste, vibraţie. Până la urmă există un destin şi trebuie să ai răbdare şi să-ţi aştepţi acest destin, iar în această seară aţi reuşit. Ne-aţi emoţionat până la lacrimi“, i-a spus Loredana, căpitanul juriului.

„Nu am clipit şi nu am respirat ca nu cumva să pierd ceva. Am văzut emoţie pură, am văzut adevăr uman care în scenă a devenit adevăr scenic. Am văzut şi am auzit oameni care suspinau. Sunteţi real, sunteţi adevărat“, i-a transmis şi Dana Dorian.

Concurentul a dezvăluit că şi-a dorit întotdeauna să facă muzică, însă i-a lipsit încrederea în sine şi, la îndemnurile tatălui, a devenit electrician, deşi nu a vrut acest lucru.

„Mi-aş fi dorit foarte mult să fiu cântăreţ, numai cântăreţ, dar n-am avut 100% încredere în mine. Nu mi-am dorit să fiu electrician, sub nicio formă, dar tata mi-a spus că trebuie să am o meserie. Dacă te mulţumeşti cu puţin, întotdeauna vei avea puţin. Acesta este şi motivul pentru care am venit la emisiune. Dacă reuşeşti să-i ridici în picioare pe aceşti oameni înseamnă că poţi foarte mult. Am venit să ajung în finală, îmi doresc să trăiesc momentul meu de glorie“, a mărturisit Lucian Pinţă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: