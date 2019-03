Ultima eliminare de la Exatlon a stârnit un nou conflict în show-ul de la Kanal D

Faimoşii au fost foarte dezamăgiţi, Costin Gheorghe le-a reproşat fetelor din echipa sa că au adus un singur punct, chiar dacă a încercat să le găsească scuze.

„La Războinici sunt doar două fete şi mereu aleg alte fete de la noi. Intră o dată pe traseu (n.r. fetele de la Faimoşi). Nu că au adus doar un punct este vina, greu să vorbim acum la cald (...). Părerea mea este că avantajul este tot la Războinci“, a declarat Costin Gheorghe imediat după confruntare.

Mirela Spiridon, din echipa Faimoşilor, a pierdut duelul cu Războinica Andreea Arsine şi a fost eliminată din competiţia de la Kanal D.

FOTO Kanal D

Conflictul mocnit de la finalul meciului s-a amplificat la vilă. Ion Surdu, protejatul săptămânii având cel mai bun procentaj, a decis să o protejeze pe Cristina Constantinescu (Kiki) în faţa duelului împotriva Mirelei Spridon, jucatoarea cu cel mai slab procentaj. Decizia a generat discuţii între membrii echipei, cei mai vehemenţi fiind Andreea Arsine şi Costin Gheorghe, care au considerat nedreaptă decizia lui Ion Surdu, cei doi susţinând că trebuie luată în considerare întreaga evoluţie, de la începutul competiţiei şi până în prezent.

Astfel, la „duelul“ improvizat la vilă au intrat Andreea Zaragiu, Cătălina Şeicaru şi Andreea Arsine, cea din urmă obţinând cele mai puţine puncte. A fost trimisă la duel, confruntare pe care a câştigat-o cu scorul de 1 la 0, după o cursa ce părea pierdută.

„A fost un sentiment pe care nu prea îl ai de multe ori în viaţă. Cumva mi-am cerut situaţia asta, indirect mi-am cerut-o. Am o relaţie specială cu Doamne-Doamne şi mă gândeam cum ar fi dacă aş ajunge în postura asta, cum aş reacţiona, dacă m-ar ajută sau nu, dacă aş ieşi din competiţie şi aş ajunge acasă. Şi cred că m-a ascultat foarte bine şi mi-a dat până în ultimul moment lecţia să nu mai cer «cum ar fi dacă?», ci să fiu sigură de ceea ce îmi doresc până la capăt. Şi o felicit pe Mirela pentru că am avut un adversar redutabil pe acest traseu, mă bucur că am câştigat, mi-a plăcut traseul, mi-a plăcut finalul”, a declarat Andreea Arsine.

Mirela Spridon şi-a luat rămas bun de la colegii ei de echipa şi s-a întors în ţară, fiind aşteptată pe aeroport de familia ei. „Faimoasa“ a declarat că a fost o experienţă extraordinară pe care nu ar ezita să o repete.

„Este cel mai frumos lucru atunci când reuşeşti să aduci puncte echipei şi să îi faci mândri de ţine. Nu ştiam exact cum se simte competiţia până să vin aici, nu am putut să arăt tot ce aveam de arătat în perioada în care am stat. Mie mi se pare că am stat foarte puţin aici, cred că aş fi putut să fac mult mai multe la Exatlon, dar se pare că până aici a fost şansă mea“, a declarat Mirela.

FOTO Kanal D

