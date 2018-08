TVR difuzează un documentar realizat de Marina Almăşan: „Cârcotaşii m-au criticat pentru că aleg numai destinaţii răsunătoare“

„Marile surprize ale micului Luxemburg“, difuzat sâmbătă, de la ora 18.00, la TVR 2, promite să releve secretele centrului de putere din Europa. Cu rădăcinile adânc înfipte în istoria Europei, ţara cu doar 500.000 de locuitori, Marele Ducat de Luxemburg, este membru fondator al Uniunii Europene şi o perfectă îmbinare între vechi şi nou.

Producţia semnată de Marina Almăşan va putea fi urmărită şi la TVR Moldova şi TVR Internaţional duminică, 12 august, de la ora 15.30, respectiv de la ora 18.00.

„După succesul documentarelor mele în China şi Coreea de Sud, cârcotaşii m-au criticat pentru faptul că aleg numai destinaţii răsunătoare, de anvergură. Iată că am vrut să le demonstrez că «esenţele tari se ţin în sticluţe mici» şi, ca atare, am ales o destinaţie, la prima vedere, puţin atractivă: unul din cele mai mici state din lume – Luxemburg. La început, mi-a fost teamă că nu voi avea destule subiecte pentru a acoperi o oră de film documentar. Am sfârşit prin a mă frământa, în cabina de montaj, neştiind la ce să renunţ, din câte am filmat, în 7 zile“, a povestit Marina Almăşan.

„Am avut ocazia să întâlnesc oameni deosebiţi: pe Georges Christen , menţionat de Guinness Book ca fiind cel mai puternic om de pe planetă, pe Sarah Brightman – vestita soprană, aflată la Luxembourg pentru a participa la «Asteroid Day», pe Ezri Kahn, cel mai cunoscut designer luxemburghez, dar şi pe Traian Ciociu, fost campion al României la tenis de masă (la dublu), stabilit la Luxemburg“, a adăugat Marina Almăşan.

Deplasarea echipei TVR s-a desfăşurat în perioada Zilei Naţionale a Luxemburgului, astfel încât au putut participa la sărbătoarea luxemburghezilor şi au filmat poate cel mai spectaculos show de artificii. „Fireşte, am discutat şi cu maeştri culinari, care mi-au vorbit despre mâncărurile tradiţionale, cu vestiţi producători de vinuri, cu profesori universitari şi studenţi, dar şi cu o mulţime de «români-luxemburghezi», pe care i-am întâlnit la Ziua Universală a Iei. Despre toate acestea vor vorbi imaginile pe care vi le prezentăm în cadrul documentarului“, mai spune Marina Almăşan.