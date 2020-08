TVR difuzează „Distanţa dintre mine şi mine“, documentarul despre poeta Nina Cassian, femeia care iubea enorm viaţa

88 de ani de viaţă comprimaţi în 90 de minute de film documentar. Viaţa Ninei Cassian (1924-2014) a fost o luptă pe viaţă şi pe moarte între estetică şi etică. Prin cruntele realităţi ale fascismului, comunismului şi exilului în capitalism, cea mai fascinantă femeie din literatura română şi-a păstrat libertatea interioară şi credinţa copilărească într-un basm utopic.

Documentarul „Distanţa dintre mine şi mine“ a avut premiera în toamna anului 2018 la festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, unde a fost recompensat cu premiul publicului la secţiunea „Avanpremiere româneşti ale toamnei“.

Premiera internaţională a avut loc în ianuarie 2019, la cea de-a 30-a ediţie a Trieste Film Festival.

La Gala Premiilor Gopo din iunie 2020, a fost distins cu Premiul pentru Cel mai bun film documentar.

Produs Hi Film Productions (România) şi Sat Mic Film (Statele Unite ale Americii), în coproducţie cu Televiziunea Română, cu sprijinul CNC şi al Programului Europa Creativă al U E, documentarul „Distanţa dintre mine şi mine“ va fi dufuzat la TVR 1 duminică, 30 august, ora 23.10.

Nina Cassian, femeia care iubea viaţa

Cu o reputaţie de femeie fatală, băutoare şi fumătoare prodigioasă, poeta avangardistă, compozitoarea şi graficiana Nina Cassian (1924 – 2014) a fost simultan complice şi problematică pentru regimul stalinist, după care a intrat în conflict direct cu regimul Ceauşescu, şi a terminat într-un exil nedorit la New York în 1985, în urma uciderii dizidentului Gheorghe Ursu.

Un film despre credinţe, artă şi putere, „Distanţa dintre mine şi mine“ explorează fricţiunea dintre memoria personală şi arhiva oficială, dintre realitatea noastră actuală şi ficţiunile pe care le construim despre trecut. Gândurile Ninei în timpul ultimului ei an de viaţă sunt confruntate cu o bogată arhivă de filme, muzică, poezie, apariţii de televiziune, întregistrări private inedite şi documente de urmărire de la Securitte. Sunt revelate astfel dileme etice şi estetice care sunt deopotrivă parte din trecutul nostru şi prefigurate în viitor.

E emoţionant să vezi cum pierde din energie pe măsură ce se îndepărtează de poveştile tinereţii

„Felul în care Nina Cassian îşi gestiona trecutul e un receptacul bun pentru propriile noastre gânduri, pentru felul în care ne evaluăm propria istorie (şi personală şi colectivă) şi pentru socotelile pe care ni le facem atunci când ne uităm la dilemele trecutului şi rezolvările lor. Documentarul nu se vrea un portret complet sau definitiv şi nici o statuie sau polemică. E loc pentru o grămadă de alte filme şi despre Nina, şi despre alţii, şi despre contextele vremii. Noi am vrut doar să vedem ce înseamă să te tragi pe tine însuţi la răspundere, prin acest vehicol foarte articulat, inteligent şi exigent numit Nina Cassian“, preciza regizoarea Mona Nicoară într-un interviu din 2019.

Înregistrările cu poeta stabilită la New York în ultima parte a vieţii au fost realizate în perioada martie - mai 2013, cu un an înainte ca Nina Cassian să moară, la vârsta de 89 de ani.

Regizoarea Mona Nicoară declara că nu a înregistrat foarte multe interviuri cu Nina Cassian. „Nina dădea în interviu gânduri întregi, perfect construite. Nu a trebuit să revenim mult în fimări, iar la montaj, împreună cu Dana Bunescu, am păstrat riguros integritatea acestor gânduri. Şi am mai păstrat ceva în film: pe măsură ce avansam cu filmările, Nina îşi pierdea din ce în ce mai mult suflul. E emoţionant să vezi cum pierde din energie pe măsură ce se îndepărtează de poveştile tinereţii. Apoi, am revenit după ce am găsit filme şi interivuri de arhivă şi am filmat-o pe Nina doar uitându-se la propriul trecut: comentând, oftând, cântând, recitând poeziile pe care şi le ştia pe de rost o dată cu întregistrările de arhivă“.