TVR 1, programe speciale cu şi despre Papa Francisc: motivele pentru care merită să urmăreşti vizita Suveranului Pontif

În perioada 30 mai - 2 iunie, telespectatorii vor putea urmări la TVR 1 o serie de filme, reportaje şi documentare despre personalitatea Sanctităţii Sale, despre papalitate şi conducătorii bisericii catolice, despre viaţa celor şapte episcopi greco-catolici în timpul persecuţiei comuniste.





Irina Păcurariu îi prezintă în exclusivitate pe românii care trăiesc şi muncesc în preajma Sanctităţii Sale, iar povestea Blajului, oraş episcopal, va fi spusă de jurnaliştii Cristina Andrei şi Adrian Bodonea-Florea.

Joi, 30 mai, de la ora 22.00, este programat documentarul „Papa Francisc – o viaţă închinată celorlalţi“ (FRANCIS: THE PEOPLE’S POPE, Italia, 2013), în care prieteni, rude, cunoscuţi vorbesc despre copilăria şi tinereţea Suveranului Pontif, narator fiind chiar actualul lider al bisericii catolice, Papa Francisc.

Vineri, 31 mai, ziua în care Papa Francisc ajunge la Bucureşti, după prima serie de transmisiuni directe, seara este încheiată la 22.00 cu un film artistic inspirat din realitate „Cu preţul sângelui“ (There Be Dragons, Spania-SUA, 2011) şi, de la 23.20, cu documentarul italian „Jubileul – 700 de ani de iertare“, despre însemnătatea sărbătorii care are loc o dată la 25 de ani, când Papa acordă credincioşilor o indulgenţă plenară.

SÂMBĂTĂ

Sâmbătă, 1 iunie, pe lângă transmisiunile directe ocazionate de vizita Papei Francisc în România, telespectatorii pot urmări alte patru documentare tematice: „Liderii lumii şi Papa Francisc“ (de la ora 9.30, în care lideri din diverse domenii - sport, muzică, societate - precum Andrea Bocelli, Garry Kasparov, David Puttnam, Mike Piazza - se raportează la acţiunile Papei Francisc); „Ioan Paul al II-lea: Viaţa unui sfânt“ (de la 13.30), „Revoluţia Papei Ioan al XXIII-lea: Al II-lea Conciliu de la Vatican“ (de la ora 14.30) şi „Papa Francisc – Vorbe şi fapte“ (de la 21.00).

Tot sâmbătă, de la 15.30, înaintea transmisiunii directe de la Iaşi, jurnalista Irina Păcurariu propune telespectatorilor, în documentarul „Românii şi Papa Francisc“, să-i cunoască pe românii ale căror vieţi au fost sau sunt influenţate de Suveranul Pontif.

Irina Păcurariu FOTO TVR

DUMINICĂ

Duminică, 2 iunie, de la ora 09.00, chiar înaintea liturghiei de la Blaj, în care Papa Francisc va beatifica şapte episcopi greco-catolici martiri, TVR 1 difuzează documentarul „Şapte martori pentru mica Romă“. Realizatoarea Anca Berlogea-Boariu prezintă, într-o perspectivă inedită, povestea acestora. Documentarul are la bază memoriile regretatului cardinal Iuliu Hossu şi a fost filmat la Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet.

Şi tot duminică, de la ora 14.30, este programat filmul realizat de jurnaliştii TVR Cristina Andrei şi Adrian Bodonea-Florea despre „Mica Romă“ – „Blajul, oraş episcopal“. Urmăritorii vor descoperi de ce acest loc, puternic centru cultural românesc, supranumit de către Eminescu Mica Romă, a fost socotit vreme de peste două secole o autentică „fântână a darurilor cunoaşterii prin şcoală şi credinţă“. Filmul a fost realizat alături de teologul şi istoricul Cristian Bădiliţă.

Seara, de la 19.00, în reportajul de călătorie „Umbria – Ţara lui Francisc“, va fi descoperită Umbria, inima verde a Italiei. Iar de la 19.30, documentarul „Saul din Tars: Mesagerul lui Iisus Hristos“ prezintă povestea lui Saul din Tars, iniţial persecutor al creştinilor, devenit apoi apostol proeminent al creştinismului.

În calitate de broadcaster oficial - producător exclusiv al conţinutului audio-video al tuturor evenimentelor şi ceremoniilor prilejuite de vizita în România a Sanctităţii Sale Papa Francisc - TVR oferă cea mai amplă transmisie în direct din istoria televiziunii în România, urmărind îndeaproape toate cele 12 locuri ale vizitei Suveranului Pontif.

Iată 10 motive pentru care merită să urmăreşti vizita Sanctităţii Sale Papa Francisc la TVR:

1. Imagini transmise la cele mai înalte standarde de calitate şi prin informaţii relevante despre semnificaţia şi desfăşurarea fiecărui punct al vizitei. Vor fi secvenţe ale vizitei filmate cu nu mai puţin de 17 camere de televiziune (prin comparaţie, transmisiunea unui meci de fotbal de cupă europeană se realizează cu minim 12 camere TV). 2. 40 de camere TV vor asigura transmisia vizitei din Bucureşti a Sanctităţii Sale, pentru ca telespectatorii să fie în mijlocul evenimentelor în fiecare moment – sosirea în capitală, primirea oficială şi întâlnirile de la Palatul Cotroceni, întâlnirea cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu Sinodul permanent al Bisericii ortodoxe, apoi Sf. Liturghie oficiată în catedrala Sf. Iosif şi binecuvântarea credincioşilor aflaţi în centrul Bucureştiului; 3. TVR are experienţa exclusivă în transmiterea unor evenimente istorice. La TVR ai văzut vizita Papei Ioan Paul al II-lea, vizita preşedintelui american George W. Bush (2002), funeraliile Regelui Mihai (decembrie 2017), summit-ul de la Sibiu (mai 2019), dar şi alte mari evenimente sportive, muzicale şi religioase. Pentru vizita Papei Francisc în România, televiziunea română asigură semnal gratuit (clean feed) pentru televiziuni din întreaga lume, inclusiv semnalul-audio video pentru toate televiziunile comerciale din România; 4. Resurse tehnice şi umane impresionante, pe măsura importanţei evenimentului. 105 camere de transmisiuni live, 54 de camere individuale cu transmisiune GSM, 11 camere de transmisiuni live, 15 DSNG şi aproape 1.000 de profesionişti de televiziune vor acoperi live cele trei zile ale vizitei de stat, pastorale şi ecumenice a Papei Francisc, desfăşurate în Bucureşti, Iaşi, Şumuleu Ciuc şi Blaj; 5. Peste 30 de ore de transmisiuni în direct şi peste 10 ore de documentare timp de trei zile, despre Papa Francisc, Vatican, papalitate, momente istorice ale realităţilor pontificale, realităţi ale vieţii cultural-religioase din România; 6. TVR are mini studio special de ştiri la Vatican. De la începutul acestei săptămâni, corespondenţii ţin privitorii la curent cu toate pregătirile pentru vizita pe care Papa Francisc urmează să o facă în România. Jurnalişti specializaţi în conţinut cultural-religios, cu experienţă de 25 ani, vor clarifica şi explica, în programele şi transmisiunile speciale, fiecare moment al vizitei Suveranului Pontif. 7. Informaţii inedite, din culisele vizitei sunt tot la TVR: telespectatorii vor vedea imagini din interiorul avionului papal şi cum arată reşedinţa în care va locui Sfântul Părinte în fiecare zi a şederii sale în România. Transmisiunile directe din zilele vizitei vor fi completate şi de scurte filme de interes, din care urmăritorii vor afla cum se roagă Papa Francisc, seara, cum se desfăşoară o zi obişnuită pentru Papă, ce autoturisme are Papa Francisc şi de ce are atât de multe tricouri de fotbal pentru viitoarea Cupă Mondială. 8. Doi reporteri ai TVR vor fi pas cu pas în apropierea Suveranului Pontif pe parcursul vizitei, începând de la Roma şi până la întoarcerea la Vatican. După zborul de întoarcere la Vatican, vor oferi primele impresii ale Sfântului Părinte despre vizita în România. 9. Papa Francisc se va adresa pentru prima dată românilor la TVR, mesajul Său fiind transmis simultan de televiziuni din alte ţări. 10. TVR asigură subtitrare în direct, ori de câte ori se vorbeşte într-o limbă străină pentru toate transmisiunile directe ocazionate de vizita papei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: