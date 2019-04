Tudor Muşat a revenit la TV după ce Digi24 nu i-a mai prelungit contractul. Jurnalistul a semnat cu B1 TV

Tudor Muşat a semnat cu postul de ştiri B1 TV, unde va acoperi tronsonul orar 20.00-21.00 în fiecare zi, de luni până vineri. Jurnalistul o înlocuieşte astfel pe moderatoarea Nadia Ciurlin, care a intrat în concediu de maternitate. Realizatorul a debutat deja la B1 TV luni, pe 1 aprilie.

Muşat a făcut anunţul pe Facebook, precizând şi că va continua colaborarea cu postul de radio Europa FM, pentru seria zilnică „Piaţa Victoriei“.

Mutarea vine după ce pe 1 februarie, Tudor Muşat a prezentat pentru ultima oară „24/7“ la Digi24 , post care nu i-a mai prelungit contractul de colaborare.

„Cred că, mai mult ca oricând, avem multe de explicat, de întrebat, de criticat. Că jurnalistul nu e un ascultător pasiv al textelor debitate de interlocutori, lăsând publicul să se scarpine în cap nedumerit, ci trebuie să-i fie ghid, furnizându-i context şi ajutându-l să-şi formeze opinii. Că «echidistant» nu înseamnă să rămâi tăcut în faţa derapajelor. Că jurnaliştii au datoria să treacă totul prin filtrul critic, să facă recurs la fapte şi argumente şi să demonteze fake news cu probe. O parte din media a eşuat în a face asta sau nu (mai) vrea. O altă parte se chinuie să continue, sub presiuni de tot felul. Fiecare are susţinători şi critici cu atitudini duse adeseori la extrem. Să te asociezi unui proiect, în contextul dat, pare o aventură riscantă. În acelaşi timp, deşi o bună parte dintre noi se regăseşte mai degrabă în mediul online, sunt încă foarte mulţi cei care îşi iau ştirile şi analizele de la TV. Şi cred că şi acest public trebuie reprezentat, că trebuie să-i găsească undeva pe jurnaliştii în care are încredere. De asta mă veţi găsi la B1 TV, în fiecare seară, de la ora 20.00. Încercând să pun ziua în pagină, cu contextul şi explicaţiile necesare, cu invitaţi care să sporească relevanţa. Ca să distingem informaţia utilă de zgomot şi «şezătoarea» de dezbaterea pe bune“, a scris Tudor Muşat pe Facebook.

