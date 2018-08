Toni Ionescu revine în rolul lui Mârlanu' din serialul „Trăsniţii“, după trei ani de absenţă: primele declaraţii

După trei ani de absenţă, actorul Toni Ionescu (49 de ani) a decis să revină pe micile ecrane, continuându-şi rolul cu care a reuşit să îi cucerească pe telespectatori de-a lungul anilor: Mârlanu. Noul sezon al „trăsniţilor“ va fi difuzat în această toamnă.

„Pentru mine revenirea în televiziune a fost o chestie normală. Prima zi de filmare am avut senzaţia că alaltăieri am fost la muncă, am avut o pauză şi m-am reîntors să filmez în platou. Pot spune că mi-a fost extraordinar de dor de operatori. Ei au fost şi sunt primul meu public, ei sunt azimutul meu. Dacă vreo scenetă, vreo glumă mi se pare ca nu va avea impactul dorit, eu cu ei verific. Îi văd la cameră, râd sau nu râd. De ei mi-a fost cel mai dor“, a declarat actorul.

De asemenea, în urmă cu o lună, actorii Cătălin Marin (Vandame) şi Constantin Zamfirescu (Gogoaşă), implicaţi în proiect încă de la începuturi, şi Lavinia Stoica (Sofica), care a apărut aproape 10 sezoane în serial, au decis să încheie capitolul „Trăsniţii“ pentru a încerca alte proiecte, arată Pagina de Media

Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a actorului Cătălin Marin, alături de o poză cu cei trei: „Se spune că atunci când închizi o uşă, una sau mai multe uşi se deschid! Atât a fost sa fie pentru noi, proiectul Trăsniţii! Le urăm succes colegilor care vor duce serialul mai departe! Forţa fie cu voi, si cu noi!“





Toni Ionescu şi-a început activitatea artistică în emisiunea „Chestiunea zilei“ şi a continuat cu comedy-show-urile „Tilică, steluţă de cinema“, „Pitici şi tătici“, „Trăsniţi în NATO“, unde a interpretat rolul unui sergent autoritar, incult şi grobian, şi, nu în ultimul rând, în serialul Trăsniţii, unde a continuat aventurile lui Mârlanu’.

Producţia românească „Trăsniţii“, difuzată de Prima TV, s-a bucurat de succes de-a lungul timpului. În anul 2015 a fost desemnat, de către Guinness Book, cel mai longeviv sitcom din lume, iar în urmă cu un an, distribuţia serialului a atins un număr record de peste 18.000 de ore de filmare.