„The Queen’s Gambit”, cea mai urmărită miniserie Netflix

Raportările Netflix iau în calcul drept vizionare dacă de pe un cont au fost urmărite cel puţin 2 minute dintr-un film sau serial. În plus, serviciul de streaming decide care dintre producţiile sale originale să fie mai promovat.

Netflix a mai spus despre „The Queen’s Gambit” că se află în Top 10 în 92 de ţări şi pe primul loc în 63 de ţări, inclusiv Marea Britanie, Argentina, Israel şi Africa de Sud, potrivit news.ro.

„The Queen’s Gambit” a fost lansată pe 23 octombrie, la nivel global. Din distribuţia celor şapte episoade fac parte Anya Taylor-Joy, Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling şi Bill Camp.

Miniseria spune povestea lui Beth, o fată în vârstă de 9 ani, trimise la orfelinat după ce mama ei a murit. Aici, ea descoperă şahul şi că are un talent extraordinar, dar devine şi dependentă de tranchilizante. Evoluţia ei este urmărită pe parcursul mai multor ani, până când reuşeşte să îşi înfrunte trecutul şi să facă ordine în priorităţi.

Pentru moment, primul sezon „The Witcher” este cel mai urmărit serial original Netflix. În primele 28 de zile de la lansare a fost vizionat de pe 76 de milioane de conturi. Sezonul patru din „La Casa de papel” îi urmează, cu 65 de milioane.

Serialul documentar „Tiger King” a fost urmărit de pe 64 de milioane de conturi în prima lună.

Topul celor mai urmărite seriale (cu cel puţin 2 minute de vizionare) e completat de „You”, „Too Hot to Handle”, „Ratched”, „The Umbrella Academy”, „Have I Ever”, Space Force”, „Lucifer”, „Floor is Lava”, „Raising Dion”, „Love is Blind”, „Ozark” şi „The Crown”.

Cât priveşte show-urile vizionate în proporţie de 70%, clasamentul e condus de „Stranger Thins”, „Umbrella Academy”, „La Casa de papel”, „You” şi „Sex Education”. Urmează „Our Planet”, „Unbelievable”, „Dead to Me”, „When They See Us”, „Elite”, „Bodyguard”, „The Protector” şi „Baby”.