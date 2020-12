Test de cultură generală: Pe micile ecrane

1. Cine a compus coloana sonoră a serialului pentru copii „Mihaela“, difuzat între anii 1970 şi 1980?

a. Margareta Pâslaru.

b. Angela Similea.

c. Anda Călugăreanu.



2. Ce monument arhitectonic comemorează Marele Incendiu din Londra?

a. Big Ben.

b. Podul Londrei.

c. The Monument.

3. Unde se află Insulele Prince Edward?

a. Oceanul Pacific.

b. Oceanul Indian.

c. Oceanul Atlantic.

4. Ce companie a produs primul televizor color, în 1959?

a. Panasonic.

b. Toshiba.

c. Sony.

5. Cum se numeşte actriţa care o interpretează pe Monica Geller în serialul „Friends“?

a. Courteney Cox.

b. Jennifer Aniston.

c. Lisa Kudrow.

6. Protagonistul cărei cărţi de D.H. Lawrence este Paul Morel?

a. „Femei îndrăgostite“.

b. „Curcubeul“.

c. „Fii şi îndrăgostiţi“.

7. Ce turnee de Mare Şlem a câştigat tenismenul Ilie Năstase?

a. Roland Garros şi U.S. Open.

b. Roland Garros şi Wimbledon.

c. Roland Garros şi Australian Open.

8. Cine îl interpretează pe excentricul Kramer în sitcomul „Seinfeld“?

a. Larry David.

b. Jason Alexander.

c. Michael Richards.

9. În ce an a câştigat fostul lider palestinian Yasser Arafat Premiul Nobel pentru Pace?

a. 1990.

b. 1994.

c. 1991.

10. Cine a regizat serialul de televiziune „Toate pânzele sus“?

a. Mircea Drăgan.

b. Mircea Mureşan.

c. Sergiu Nicolaescu.



11. În ce ţară se află deşertul Atacama?

a. Chile.

b. Brazilia.

c. Tanzania.

12. Cine a fost prima femeie preşedinte în Coreea de Sud?

a. Yuk Young-soo.

b. Park Geun-ryeong.

c. Park Geun-hye.

13. Ce sumă au plătit Statele Unite pentru a cumpăra de la Franţa, în 1803, Louisiana?

a. 10 milioane de dolari.

b. 15 milioane de dolari.

c. 13 milioane de dolari.

14. Cum se numeşte celebrul personaj jucat de Kyle MacLachlan în seria TV „Twin Peaks“?

a. Albert Rosenfield.

b. Chester Desmond.

c. Dale Cooper.

15. Cine au fost prezentatorii emisiunii „Big Brother“, din România?

a. Andreea Raicu şi Virgil Ianţu.

b. Andreea Raicu şi Ernest Takacs.

c. Andreea Marin şi Virgil Ianţu.

16. Ce pictor român este autorul tabloului „Omul cu ochiul scos“?

a. Nicolae Tonitza.

b. Camil Ressu.

c. Victor Brauner.

17. Cine interpretează melodia „Folsom Prison Blues“?

a. Johnny Cash.

b. Bob Dylan.

c. John Denver.

18. Ce show de televiziune american deţine recordul de cele mai multe nominalizări la Premiile Primetime Emmy, respectiv 285?

a. „Late Night with Jimmy Fallon“.

b. „Saturday Night Live“.

c. „Late Night with Seth Meyers“.

19. Care este regiunea istorică românească unde s-a construit în Evul Mediu cetăţile de apărare Orhei, Cetatea Albă şi Soroca?

a. Bucovina.

b. Basarabia.

c. Transnistria.

20. Ce compozitor semnează baletul „Ritualul Primăverii“?

a. Igor Stravinski.

b. Claude Debussy.

c. Maurice Ravel.

21. Care era formula originală a juriului emisiunii-concurs „Românii au talent“?

a. Bebe Cotimanis, Andra şi Florin Călinescu.

b. Florin Călinescu, Andra şi Mihai Petre.

c. Andi Moisescu, Andra şi Mihai Petre.

22. Câte tonalităţi diferite emite piţigoiul?

a. 10.

b. 25.

c. 17.

23. În a câta zi a creat Dumnezeu Soarele, Luna şi stelele, conform Bibliei?

a. A patra.

b. Prima.

c. A şaptea.

24. Care e numele ştiinţific al vitaminei C?

a. Acid ascorbic.

b. Acid acetic.

c. Acid percloric.

25. Cine a inaugurat în literatura universală teatrul de idei?

a. Søren Kierkegaard.

b. Henrik Ibsen.

c. Maxim Gorki.



26. Ce serial are mottoul: „Adevărul este acolo, dincolo de noi“?

a. „CSI – Crime şi Investigaţii“.

b. „Dosarele X“.

c. „Andromeda“.

27. Care zeiţă din mitologia greacă s-a îndrăgostit de un păstor?

a. Artemis.

b. Hera.

c. Afrodita.

Răspunsurile corecte:

1. a. Margareta Pâslaru.

2. c. The Monument.

3. b. Oceanul Indian.

4. b. Toshiba.

5. a. Courteney Cox.

6. c. „Fii şi îndrăgostiţi“.

7. a. Roland Garros şi U.S. Open.

8. c. Michael Richards.

9. b. 1994.

10. b. Mircea Mureşan.

11. a. Chile.

12. c. Park Geun-hye.

13. b. 15 milioane de dolari.

14. c. Dale Cooper.

15. a. Andreea Raicu şi Virgil Ianţu.

16. c. Victor Brauner.

17. a. Johnny Cash.

18. b. „Saturday Night Live“.

19. b. Basarabia.

20. a. Igor Stravinski.

21. c. Andi Moisescu, Andra şi Mihai Petre.

22. c. 17.

23. a. A patra.

24. a. Acid ascorbic.

25. b. Henrik Ibsen.

26. b. „Dosarele X“.

27. a. Artemis.