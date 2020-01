Taylor Swift, mărturisiri triste în primul trailer pentru documentarul Netflix „Miss Americana“

Taylor Swift are şase premii Grammy în palmares FOTO Guliver/Getty Images

„Miss Americana“, care va avea premiera pe 31 ianuarie, prezintă parcursul fulminant al cântăreţei Taylor Swift de la o adolescentă timidă, forţată să facă faţă criticilor dure, la o femeie care şi-a găsit propria voce şi nu îi este teamă să o folosească.

În primul trailer al documentarului „Miss Americana“, Taylor Swift vorbeşte despre cum mult timp a fost redusă la tăcere şi forţată să-şi construiască o imagine diferită de persoana care era cu adevărat.

„De-a lungul întregii mele cariere, şefii de studiouri mi-au spus: «O fată drăguţă nu-şi impune cu forţa părerile. O fată drăguţă zâmbeşte, face cu mâna şi mulţumeşte». Am devenit persoana pe care şi-o doreau ceilalţi“, mărturiseşte Swift.

Imagini cu artista în concerte şi pe covorul roşu rulează în timp ce în fundal se aud jurnalişti care îi critică fiecare aspect, de la greutate până la relaţiile amoroase.

„Nimeni nu m-a văzut, fizic vorbind, timp de un an şi am crezut că asta îşi doresc. Am fost nevoită să decontruiesc un întreg sistem de credinţe, să-l scot afară şi să-l arunc. M-a ajutat să scap de sentimentul că lupt constant pentru a câştiga respectul oamenilor“, a precizat cântăreaţa, făcând referire la perioada în care a dispărut din lumina reflectoarelor şi şi-a închis toate conturile de pe reţelele sociale. Decizia a venit după ce, în 2016, a fost implicată într-un scandal cu soţii Kim Kardashian şi Kanye West.

A revenit în forţă cu al şaselea album, „Reputation“, prin care a abordat o mare parte din criticile pe care le-a suportat din partea presei şi a publicului. În vara lui 2019, Swift a lansat un nou material discografic, „Lover“, şi a surprins printr-o serie de declaraţii politice şi sociale.

Taylor Swift a fost desemnată artista deceniului la American Music Awards 2019. Cu zece premii Grammy în palmares, cântăreaţa pop este artistul cu cele mai mari venituri înregistrate în ultimul an, 185 de milioane de dolari, potrivit Forbes. În 2020, cântăreaţa americană va fi cap de afiş al festivalului Glastonbury, care sărbătoreşte cinci decenii de la debut.