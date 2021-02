Survivor 2021. Simona Hapciuc, furioasă: „Înaintea mea trebuiau să iasă Culiţă şi Jador”. De ce o protejează băieţii pe Majda

Furioasă, vedeta a spus că, după părerea ei, mai erau alţi patru concurenţi din echipa Faimoşilor care trebuiau să părăsească competiţia înaintea ei şi i-a şi nominalizat. „Din echipa mea consider că ar fi fost alte patru persoane care ar fi trebuit să iasă inaintea mea. Erau Majda, Culiţă, Roxana Nemeş şi Jador. Consider că am fost mai bună ca Jador pe traseu. Dar Survivor nu e doar un joc sportiv, e şi un joc de strategii. Când am venit aici, nu am vrut să intru în strategii, în grupuleţe şi am avut de pierdut, am fost o persoană cu coloană vertebrală, am spus ce am avut de spus şi asta mi-a adus antipatii din partea celorlalţi”, a declarat Simona pentru emisunea "Teo Show", de la Kanal D.