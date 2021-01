SURVIVOR 2021. Majda a leşinat în braţele medicilor: „Nu mai văd!”. Concurenta propusă la eliminare

Majda le-a spus colegilor de echipă că nu se simte bine, însă din cauza factorilor amintiţi mai sus, vedeta a clacat. Atunci când au ajuns medicii, aceasta nu s-a ami putut ţine pe picioare şi a leşinat chiar în braţele lor.

Deşi spunea că se simte slăbită şi ameţită, Faimoasa a insistat să intre pe traseu, dornică să lupte pentru echipa ei şi să aducă un punct care ar fi contat mult în jocul pentru imunitate. Faimoşii, însă, i-au spus să nu intre pe traseu dacă nu se simte în stare.

„Mă doare foarte tare stomacul şi îmi vine să vomit, dar nu am ce să fac. Nu am cum, că cedez punctul după. Am vomitat un pic mai devreme şi sunt foarte ameţită, dar eu vreau să intru. Am vomitat doar apă şi uşor galben, suc gastric. Mă doare rău de tot stomacul, dar mă duc pe traseu. Îmi sime buzele foarte amorţite (n.r buzele), nu ştiu de ce”, spunea Majda.

„Am palpat ceva aici! V-am spus să îmi ziceţi din timp!”, a spus medicul.