Surpriză de proporţii la Survivor Romania. Noi concurenţi intră în competiţie alături de Faimoşi şi Războinci

Spre deosebire de alţi concurenţi, Simona Hapciuc n-a plecat cu inima împăcată de la Survivor România 2021. Fosta concurentă şi-a luat rămas bun doar de la anumiţi colegi. Apoi, ea a explicat de ce a ales să facă un asemenea gest. A avut câteva cuvinte dure de spus la adresa lui Zannidache şi a lui Sebastian Chitoşcă.

“Îmi pare rău că am ieşit după doar 7 săptămâni, deoarece mă consider una din cele mai bune concurente şi dacă ai mei colegi nu mi-ar fi tăiat aripile visului pentru a-şi alimenta ei orgoliul şi răutatea, atunci traseul meu în competiţie ar fi fost unul lung şi plin de succese.”, a spus Simona Hapciuc.

Reacţii la Survivor România 2021, după aliminarea Simonei Hapciuc

Pe de altă parte, concurenţii care au rămas la Survivor România 2021 au fost intrigaţi de gestul pe care l-a făcut Simona Hapciuc la plecare. Sebastian Chitoşcă n-a simţit că a meritat acest lucru şi s-a simţit jignit. “La final a făcut o fază foarte urâtă.”, a comentat el.

De asemenea, Zannidache a spus că gestul Simonei Hapciuc a fost unul deplasat, pentru că se aflau la Consiliul de Eliminare, unde s-a decis ca ea să plece acasă. ”Mulţi vorbesc despre: «hai să fim o echipă, dar s-a făcut o analiză de consiliu, apoi veniţi voi cu becul, aprindeţi becul, ca şi când noi nu ştiam.”. Jador a intervenit cu o părere. După el, fosta concurentă ”are ură în suflet, e un om răutăcios”.

Simona Hapciuc: ”Echipa noastră a fost formată din misogini”

Ulterior, Simona Hapciuc a spus că echipa Faimoşilor a fost formată din misogini şi că acest lucru nu a fost spus doar de ea, ci şi de celelalte fete. Fosta concurentă consideră că bărbaţii din această tabără aveau nevoie de ”servitoare, mame şi soţii”. În plus, ea este de părere că înaintea ei ar fi trebuit să iasă din concurs cel puţin patru persoane.

”Mă simt foarte liniştită. În niciun caz nu mă aşteptam să ies acum. Consider că din echipa mea ar fi fost cel puţin patru persoane care ar fi trebuit să iasă înaintea mea: Majda, Culiţă, Roxana Nemeş şi Jador. Am fost mai bună decât ei. Să nu uităm că Survivor este şi un joc de strategie. Eu mi-am asumat ca voi fi o fire dreaptă, nu am vrut să fac strategii sau grupuleţe şi iată că am pierdut. Am avut altercaţii cu ai mei colegi încă de la început. Echipa noastră a fost formată din misogini. Asta au zis-o şi celelalte fete, nu doar eu. Ei aveau nevoie de servitoare, de mame, de soţii”, a spus Simona Hapciuc, la Teo Show.

Ce miză au concurenţii de la Survivor România 2021. Războinicii şi Faimoşii, în delir

În afară de vestea sosirii unor noi concurenţi în cadrul emisiunii, pe care prezentatorul o va da în ediţia de joi a emisiunii, Daniel Pavel va mai veni cu o noutate pentru Războinici şi Faimoşi, ce îi va face pe aceştia să se bucure mult. Următoarea miză va fi importantă. Premiul de la jocul de recompensă îi va determina pe toţi să dea cât pot de mult în competiţie. Jador va fi cât pe ce să leşine de fericire.

La finalul jocului de recompensă concurenţii vor avea de-a face cu un alt joc, unul de perspicacitate, unde se vor distra copios răspunzând la întrebări precum ”Câte cuvinte pe minut spune o femeie?”. Cine va câştiga râvnitul premiu de recompensă, precum şi cine vor fi noii concurenţi intraţi în competiţia Survivor România 2021 veţi putea afla în ediţia de joi a emisiunii, ce va începe de la ora 20:00 pe Kanal D.