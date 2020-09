Subiectul „Selly” a ajuns şi la CNA. Herjeu: „Mi-ar fi ruşine să numesc asta anchetă. A fost o execuţie, clar! “

Subiectul „Selly” a ajuns pe masa CNA. După aproape două ore de discuţii contondente, forul a stabilit şi sancţiunile: mai multe somaţii şi o amendă de nici 2.000 de euro pentru România TV - postul pedepsit cel mai „dur”, scrie paginademedia.ro

S-au analizat şi burtiere ca: „Prezentator TV, împuşcat de milionarul Selly” sau „A consumat substanţe cu efect halucinogen?"

Astfel, postul România TV a fost amendat cu 7.500 de lei, fiind staţia de la care a pornit totul. Antena 3, Digi 24, Prima TV şi B1 TV s-au ales cu somaţii. De menţionat că posturile care au primit somaţie au dat doar ştirea cu accidentul fals, iar dintre acestea, doar Antena 3 a rectificat ştirea, după ce s-a dovedit că era falsă.

Forul a discutat situaţia cazul Selly după câteva reclamaţii primite, una chiar din partea vloggerului, dar şi după o autosesizare a lui Gabriel Tufeanu, membru CNA.

A mai existat o propunere de amendă - 50.000 de lei - din partea Dorinei Rusu, însă aceasta nu a trecut la vot.

La şedinţă a fost prezent şi Andrei Şelaru (Selly), care a explicat motivul farsei pe care a făcut-o staţiei România TV, a expus contextul în care a venit acesta, dar a venit şi cu detalii legate de acuzaţiile făcute în emisiunile RTV.

Conform acestuiai, totul a început cu acele emisiuni cu „urlete la Selly în casă” sau „picioare în gură cu Dorian Popa”. „Ştirile respective m-au afectat destul de mult. M-a sunat proprietarul casei în care stau (eu nu eram în Bcucureşti), părinţii şi chiar bunicii. Toţi erau panicaţi pentru că vedeau acele lucruri la televizor“, a spus el, conform paginademedia.ro

„Am decis să dau o lecţie televiziunii România TV. Am gândit un scenariu, am făcut un montaj cu „daunele” maşinii şi am trimis clipul pe adresa redacţiei“, a mai spus acesta, conform aceleiaşi surse.

Radu Herjeu, cel care a şi propus amenda de 7.500 de lei, a vorbit fără menajamente în legătură cu situaţia postului România TV. „Aşa-numita invetigatie jurnalistică bazată pe cântarea lui Abi Talent… mi-ar fi rusine să numesc asta anchetă. A fost o execuţie, clar! V-a făcut-o şi v-aţi gândit să-l executaţi rapid, cu nişte versuri dintr-o melodie“, a spus acesta.

„Noi am făcut rectificarea, după ce Selly a anunţat că totul a fost o regie. Informaţia despre accident a sosit la 21:51, pe adresa redacţiei. Un adolescent susţinea că Selly a făcut accident. Redactorul nostru a trimis un mail către acel tânăr în care a cerut mai multe amănunte despre accident. Noi nu ştiam că mailul este fals“, s-au apărat reprezentanţii postului de televiziune, conform aceleiaşi surse.