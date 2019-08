„Starea naţiei“ revine la TV. Pătraru: „În continuare nu le vom spune oamenilor ce vor ei să audă, ca să se simtă bine, ci vom încerca să îi zgândărim“

„Starea Naţiei“, aflată în spaţiul media de şase ani, revine pe micile ecrane cu un nou sezon ce va fi difuzat, la Prima TV, de luni până joi, de la ora 22.30.

Pe lângă rubricile binecunoscute ale emisiunii – Vax Populi, Ceasul bun, Cafeneaua naţiei, scenetele, muzica live –, echipa emisiunii a pregătit pentru luna septembrie lansarea a trei rubrici noi.

„Avem mai multe surprize, încă lucrăm la finisaje. Am schimbat multe lucruri, inclusiv în bucătăria internă a emisiunii, vom pune un accent mai mare pe zona de documentare, astfel încât să putem, chiar pe subiecte care abia s-au întâmplat, să punem totul în context. Pentru că, într-o lume atât de polarizată, în care ai noştri sunt îngeri şi fac totul bine, iar ai lor fac totul prost şi sunt nişte nemernici, oamenii aşteaptă de la noi echilibru şi context, astfel încât să-şi poată face o imagine cât mai corectă în legătură cu evenimentele care au loc în jurul nostru şi care ne afectează viaţa. În continuare nu le vom spune oamenilor ce vor ei să audă, ca să se simtă bine. Nu le vom confirma opiniile, ci vom încerca să îi zgândărim, să-i facem să-şi pună la îndoială propriile opinii şi convingeri. Asta cred că e misiunea noastră, aşa ne îndeplinim funcţia educaţională. Va apărea în emisiune şi o zonă de reportaj, dar şi una de anchetă, în care vom încerca în doar câteva minute să vedem drumul unor dosare, cum au fost ele îngropate în timp sau, dimpotrivă, cum au apărut pentru că cineva a avut un interes. Tot cu scopul de a încadra totul în contextul «România şi problemele ei». Vom pune întrebări la care nimeni nu vrea să răspundă. Dar asta nu înseamnă că ele nu trebuie puse, ci înseamnă că trebuie să le strigăm, să le urlăm, cât mai mulţi, până când cei care trebuie să răspundă vor fi obligaţi să o facă. Presiunea pentru un stat competent, care să aibă grijă de cetăţenii săi şi să-i pună mai presus decât orice, trebuie să plece de la fiecare dintre noi. Asta înseamnă a fi un bun cetăţean. Vor fi şi feţe noi care ni se vor alătura, le vom prezenta pe parcurs“, a declarat Dragoş Pătraru.

În fiecare duminică, de la ora 22.00 cu un Best Of al emisiunii şi înainte şi după ediţia principală a ştirilor Prima TV, Focus 18.00, Dragoş Pătraru vă aşteaptă şi cu „Starea sănătăţii“, un nou proiect educaţional. Întins pe durata unui sezon şi programat a se încheia cu o carte care va fi tipărită în 20.000 de exemplare, proiectul pleacă de la realitatea tristă că în România 5 din 10 copii şi 8 din 10 adulţi au probleme cu greutatea. Iar România este pe ultimele locuri la consumul de legume şi fructe proaspete, deşi are de 20 de ori mai mult teren agricol decât media UE.

Realizatorul Dragoş Pătraru a declarat: „Citesc, studiez de mai bine de patru ani domeniul, aşa am şi reuşit să slăbesc peste 30 de kilograme, fără să mă înfometez şi fără să mai fiu în pericol de a mă îngrăşa la loc. Am constatat - împreună cu soţia mea, care e pe cale să devină nutriţionist cu acte în regulă şi va fi consultant al proiectului - că sistemul acesta - în care suntem educaţi doar să consumăm mult, cât de mult se poate - e creat de aşa natură încât nimeni nu te învaţă pe bune ce să mănânci, cum să mănânci, ce se întâmplă în corpul tău când combini anumite tipuri de alimente (prescrise de altfel într-o veselie de tot felul de aşa-zişi nutriţionişti şi de medici mult prea specializaţi pe o anumită nişă). Pe scurt, indiferent dacă vrem să ne îngrăşăm sau să slăbim, am ajuns să mâncăm fără să ne hrănim. Şi aşa apar toate bolile cu care ne chinuim apoi toată viaţa. Şi pentru că pe subiect e atât de multă gălăgie, întreţinută abil cu dezinformări, oamenii renunţă să mai caute, să-şi mai pună întrebări. Aşadar, proiectul este despre cum îţi poţi schimba viaţa în bine, prin adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase. E vorba de prevenţie, de cum ne ocupăm de sănătate când suntem încă sănătoşi“.

Cele mai bune momente ale emisiunii pot fi urmărite pe stareanatiei.ro şi pe aplicaţia Starea Naţiei, care poate fi descărcată gratuit din Apple Store şi Google Play. „Dezvoltăm totul în continuare şi pe zona de online, unde deja comunitatea noastră se dovedeşte a fi foarte solidă, acolo vor fi rubrici dedicate exclusiv abonaţilor şi donatorilor noştri, care vor primi săptămânal un newsletter cu texte scrise de echipa Starea naţiei şi cu recomandări de lectură. De asemenea, se reiau şi podcasturile «Vocea naţiei» şi «Şi de restul caramele»“, spune Dragoş Pătraru.

„O altă noutate este că telespectatorii care se vor filma adresând o întrebare vor primi răspuns direct de la mine, în emisiune, pe Facebook , Instagram şi canalul de Youtube al emisiunii (care va depăşi în această toamnă 100.000 de abonaţi)“, a mai spus Pătraru.

