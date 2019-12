Sorin Bontea şi Răzvan Fodor, despre experienţa Asia Express: „N-am crezut că suntem bipolari“ FOTO

Sorin Bontea şi Răzvan Fodor formează una din echipele sezonului trei „Asia Express“, show ce va debuta la Antena 1 în primăvara anului viitor. Cei doi au oferit primele declaraţii despre experienţa din cadrul emisiunii.

Amândoi au păşit pe „Drumul Comorilor“ cu zâmbetul pe buze, cu o listă de dorinţe pe care să le bifeze şi cu un nume atipic pentru echipa lor.

„Noi suntem reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă, reactoarele acelea care nu au mai fost folosite de prin 1992. Stând la poveşti cu Sorin înainte de plecare ne-am dat seama că numele ăsta ni se potriveşte perfect“, a dezvăluit Răzvan Fodor.

„În prima zi am simţit că m-a lovit trenul, ăsta a fost impactul cursei asupra mea. Au urmat apoi zile în care am simţit că m-a lovit camionul, iar de curând am avut o zi în care am simţit că m-au bătut toţi agenţii de pază de Bucureşti. E o aventură continuă, e un efort extraordinar. De multe ori spun că eu mai am un Fodor în mine care seara mă strigă «Răzvane? Răzvane?! Ce faci mă tu aici? De ce ai venit?!», dar întorc capul şi nu îl bag în seamă. E greu pentru că somnul nu e somn, mâncarea nu e mâncare, familia nu e aproape…“, a mărturisit Răzvan Fodor.

Sorin Bontea şi Răzvan Fodor au vorbit despre experienţa „Asia Express“ FOTO Diana Oros

„Eu n-am crezut că sunt bipolar, dar aici am început să ma întreb dacă nu cumva am această problemă. În 10 minute trec de la o stare la alta. Dacă nu găsim maşină, starea noastră se schimbă instant. Cum s-a oprit cineva la autostop, cum ne-am revenit. Şi vă spun că nu e doar un moft, ne ia capul pe bune. E dificil şi cu mâncarea. Mie îmi place mâncarea asiatică, dar să o mănânc în fiecare zi şi de fiecare dată acelaşi lucru..e cam mult. Şi căldura a fost ceva greu de suportat. Să transpiri de 3-4 ori pe zi până la piele, să alergi pe 40 de grade şi umiditate de 90% nu-i uşor. Cel mai tare e că după o zi ca asta, când în sfârşit găseşti unde să dormi, pui capul pe pernă şi la scurt timp încep cocoşii. Eu n-am mai întâlnit cocoşi ca aici. Cântă de la 2 dimineaţa până la ziuă“, a povestit chef Sorin Bontea.

Răzvan Fodor şi Sorin Bontea au explicat de ce cred că sunt bipolari FOTO Diana Oros