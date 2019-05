Sophie Turner, mesaj către fanii care au cerut refacerea ultimului sezon „Game of Thrones“: „Este o lipsă uriaşă de respect“

Sophie Turner, care a interpretat rolul Sansei Stark în celebra serie HBO, „Game of Thrones“, a declarat, într-un interviu pentru The New York Times, că petiţia semnată de peste un milion de oamen i reprezintă o jlipsă uriaşă de respect faţă de întreaga echipă HBO, care a muncit „neobosită“ timp de un deceniu la realizarea serialului, scrie cnn.com.