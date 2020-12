„Singur Acasă 2” a fost urmărit sâmbătă seară de peste 2,5 milioane de români

Filmul „Singur Acasă 2/ Home Alone 2: Lost in New York”, cu Macaulay Culkin, Joe Pesci şi Daniel Stern, a fost urmărit, sâmbătă seară, la Pro TV, de 2,5 milioane de telespectatori, transmite PRO TV.

Postul de televiziune a început săptămâna trecută să difuzeze franciza, iar primul film a fost urmărit de 2,2 milioane de telespectatori.

Cea de-a doua parte a seriei „Singur Acasă”, difuzată sâmbătă, a condus detaşat topul audienţelor pe toate segmentele de public.

La nivelul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, a înregistrat 13 puncte de rating şi 36,4% share, cifre de aproximativ trei ori mai mari decât televiziunea de pe locul secund, care a obţinut 4,5 puncte de rating şi 12,5% share.

„Pierdut în New York” este continuarea poveştilor de Crăciun din familia McCallister, care reuşesc de această dată să ajungă în oraşe diferite de sărbători: toate rudele merg la Miami, în timp ce Kevin ajunge singur în New York. Bandiţii revin, în scenă apar şi angajaţii hotelului la care copilul se cazează, iar ingeniozitatea lui rămâne la cote înalte.

Sâmbăta viitoare, de la 20:00, Pro TV va difuza cea de-a treia parte a filmului „Singur Acasă”, cel în care Alex Pruitt foloseşte toate resursele din casă pentru a le veni de hac tâlharilor care încercau să pună mâna pe maşinuţa lui care ascundea un secret.