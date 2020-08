Simona Gherghe revine pe TV: ce emisiune va prezenta

Dupã o pauză în care şi-a dedicat timpul celor doi copii ai familiei, Simona Gherghe revine pe micile ecrane, într-un proiect cu totul nou pentru ea. Telespectatorii o vor putea urmări la cârma reality show-ului matrimonial, „Mireasa“, de la Antena 1, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00 şi sâmbăta de la 13:30, începând cu data de 5 septembrie.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 - 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune.

N-am în portofoliu niciun reality-show. Acum mai puţin de un an, când colegii mei mi-au propus noua Mireasa, am spus că nu sunt pregătită să mă întorc, pentru că Vlad, mezinul meu, avea doar câteva luni şi, deci, mult mai multă nevoie de mine. Iată-mă, acum, la cârma acestei emisii care, cu siguranţă, mă va scoate din zona de confort!”, mărturiseşte Simona Gherghe.

În tot acest timp, aceasta a studiat îndeaproape formatul şi ştie exact la ce să se aştepte: „Sunt pasionată de psihologie şi experimentul acesta social va fi extrem de interesant. Concurenţii, fete si băieti, care se vor vedea pentru prima oară în gala de pe 5 septembrie, sunt tipologii diferite, provin din medii diferite şi au pregătire profesională diferită. Cu toate acestea, vor trebui să convieţuiască, vreme de 4 luni, într-o casă din care nu vor putea ieşi, în speranţa că îşi vor găsi jumătatea – căci asta este marea miză!”, a mai completat Simona.

Noua formulă a toamnei la Antena 1 aduce, începând de luni, 7 septembrie, trei ediţii săptămânale de Chefi la cuţite, (lunea, marţea şi miercurea, de la 20:30), urmate de Sacrificiul (miercurea, de la 22:30) şi cel de-al nouălea sezon X Factor ( vinerea, de la 20:30). Serile de weekend vor fi rezervate pentru Te cunosc de undeva! (sâmbăta, de la 20:00) şi iUmor ( duminica, de la 20:00).