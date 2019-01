Silviu Nedelea, semifinalist „Chefi la cuţite“, îl acuză pe chef Scărlătescu că l-a sabotat: Mi-a spus că nu îmi va ajunge o viaţă să-l iert pentru ce mi-a făcut

Silviu Nedelea, bucătar cu o vastă experienţă şi văzut drept unul dintre marii favoriţi ai competiţiei, a fost eliminat chiar înainte de marea finală a sezonului 6 „Chefi la cuţite“.

Mihai Munteanu, alias Munti, din echipa lui chef Sorin Bontea, este câştigătorul „Chefi la cuţite“ şi al marelui premiu în valoare de 30.000 de euro. Touşi, multe voci susţin că el nu ar fi ieşit învingător dacă nu l-ar fi ales în echipă pe Silviu Nedelea . Pe de altă parte, unii fani s-au supărat pe chef Scărlătescu, care a jucat un rol decisiv în eliminarea lui Silviu din concurs.

La rândul lui, Silviu spune că a fost depunctat în mod intenţionat de către chef Cătălin Scărlătescu, pentru că i-a ghicit preparatul, în ultima probă din semifinală.

Într-un mesaj pe pagina personală de Facebook, Silviu a mărturisit că a fost o competiţie dură pentru el şi le-a adus acuze chefilor Scărlătescu şi Bontea.

„A fost o competiţie dură! Cu emoţii, cu dezamăgiri! Finala aceasta am lucrat-o pentru Florin Dumitrescu, singurul jurat care a crezut în mine, singurul care m-a ridicat de la pământ şi m-a făcut să lupt până la capăt! Pentru unii am fost prea timid la începutul competiţiei, pentru alţii am fost prea dur pe parcursul probelor. Am fost critic şi am atenţionat greşelile ori de câte ori le-am văzut pentru că corectitudinea nu o pot schimba doar ca să mulţumesc pe alţii. Probabil am deranjat, dar sunt convins că profesioniştii au apreciat (...). Sorin Bontea, îţi respect decizia prin care m-ai transferat în echipa ta albastră datorită amuletei, însă ca profesionist în acest domeniu, trebuia să fii corect să mă laşi alături de Florin Dumitrescu pentru a-mi duce visul până la capăt (un cuţit de aur nu trebuie schimbat). Sper să înveţi din greşeli“, a scris concurentul.

În plus, mărturiseşte Nedelea, Scărlătescu i-a cerut iertare după anunţarea câştigătorului.

„Cătălin Scarlatescu, m-ai rugat să te iert 20 de minute încontinuu după finală! Mi-ai spus că nu îmi va ajunge o viaţă să te iert pentru ce mi-ai făcut pe parcursul întregului concurs! Cum mi-ai ghicit farfuria m-ai depunctat pentru ca ţi-ai dorit enorm să câştigi cu Maria! Te-am iertat ca om după primul minut în care m-ai îmbrăţişat! Dar nu am să te iert ca bucătar, când am să te prind la gătit, noi doi, faţă în faţă“.

Sorin Nedelea a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, cel care i-a oferit „un cuţit de aur“ în etapa preselecţiilor, ceea ce a înseamnat că a trecut de primele probe eliminatorii şi a ajuns direct în echipa roşie.

Pe parcursul emisiunii, datorită unei amulete câştigate de chef Sorin Bontea, care permitea „furtul“ unui concurent dintr-o echipă adversă, Sorin a ajuns în cele din urmă în echipa albastră.

Silviu Nedelea, în vârstă de 38 de ani, a făcut parte, alături de chef Foa (35 de ani), din proiectul „Flavours, trei bucătari“, de la Prima TV.

