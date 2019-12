Serialul TV cu cel mai bun final din ultimii 20 de ani

Cel mai bun final din ultimele două decenii, un top al Celor mai bune seriale TV, Cel mai bun film, Cel mai bun actor şi Cel mai mare star de cinema pentru a marca cea de-a 20-a aniversare a platformei online, scrie Digital Spy a întocmit un top al serialelor TV cu, un top alşipentrua marca cea de-a 20-a aniversare a platformei online, scrie mirror.co.uk.

„Friends“, sitcomul american care a rulat în perioada 1994-2004, s-a situat pe primul loc în topul Celor mai bune finaluri de seriale TV din ultimii 20 de ani.

Top cinci este completat de alte seriale americane celebre, respectiv „Breaking Bad“, „Buffy The Vampire Slayer“, „The Big Bang Theory“ şi „Life on Mars“.

Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston şi David Schwimmer sunt starurile serialului „Friends“ FOTO Cinemagia

Digital Spy a realizat şi un top al Celor mai bune seriale TV din ultimii 20 de ani, câştigător fiind „Game Of Thrones“, în ciuda finalului criticat intens de fani.

Emilia Clarke şi Kit Harrington în „Game of Thrones“ FOTO HBO

Topul cinci este completat de „Friends“, „Doctor Who“, „Line of Duty“ şi „Breaking Bad“.

Cel mai bun film al ultimelor două decenii a fost ales „Avengers: Endgame“, de Anthony şi Joe Russo, devenit anul acesta lider în topul producţiilor cu cele mai mari încasări din istorie (2,8 miliarde de dolari).

„Avengers: End Game“ desemnat de Digital Spy Cel mai bun film FOTO Cinemagia

În top au mai fost incluse, în ordine, „Harry Potter and the Deathly Hallows 2“, „The Dark Knight“, „ The Lord of the Rings: The Return of the King“ şi „ Toy Story 3“.

David Tennant a fost numit Cel mai bun actor de televiziune, iar topul cinci este completat de Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Sarah Lancashire şi Idris Elba.

De asemenea, publicaţia a desemnat şi Cel mai mare star de cinema, distincţie care i-a revenit actorului Tom Hanks, urmat fiind de Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr, Hugh Jackman şi de regretatul Heath Ledger.

Tom Hanks, numit de Digital Spy Cel mai mare star de cinema din ultimii 20 de ani FOTO Getty Images

Topurile enunţate mai sus au fost realizate luând în calcul cele mai citite articole din ultimii 20 de ani de pe Digital Spy, precum şi opiniile experţilor platformei specializate în cinema, televiziune şi divertisment.

De asemenea, peste 5.000 de cititori ai platformei au votat în acest sondaj, care a marcat a 20-a aniversare a platformei online.