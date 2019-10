Serialul „SpongeBob Pantaloni Pătraţi“, considerat violent şi rasist. Ce acuzaţii face o profesoară universitară

Holly M Barker, profesor la Universitatea din Washington, susţine că serialul „SpongeBob Pantaloni Pătraţi“ normalizează şi încurajează colonizarea populaţiilor indigene din Statele Unite ale Americii, notează nme.com.

Mai mult, profesoara cataloghează seria ca fiind „violentă“ şi „rasistă“. „«SpongeBob Pantaloni Pătraţi» şi prietenii lui joacă un rol în normalizarea colonizării tărâmurilor indigene şi eliminării oamenilor din atolul Bikini, de pe tărâmul lor nonficţional“, a declarat Holly Barker.

Acuzaţiile profesoarei fac referire la oraşul Bikini Bottom din universul fictiv, unde personajul SpongeBob trăieşte. Ea spune că oraşul Bikini Bottom din universul fictiv este inspirat de un recif de corali din atolul Bikini, aflat în zona Insulelor Marshall, Oceanul Pacific.

În timpul Războiului Rece, oamenii nativi din atolul Bikini au fost mutaţi pentru ca armata americană să poată efectua teste nucleare în regiune.

„SpongeBob SquarePants“ a apărut pe micile ecrane în anul 1999 şi a avut peste 200 de episoade difuzate. A devenit rapid popular atât printre copii, cât şi printre adulţi.

SpongeBob este un burete prietenos care trăieşte împreună cu animalul său de companie, melcul Gary, pe fundul mării.

Serialul a stat deja la baza realizării a două filme pentru marele ecran - „Bureţelul Bob şi Coroana Regelui Neptun/ The SpongeBob SquarePants Movie“ (2004) şi o continuare live-action a acestuia, „SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D/ The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water“ (2015), în care Antonio Banderas a dublat personajul negativ, piratul Burger-Beard, notează Mediafax