Serialul „Fructul oprit“ revine la Antena 1 cu al doilea sezon. Când va fi difuzat şi ce actori se alătură distribuţiei FOTO

Filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului românesc „Fructul oprit“ au început, iar reprezentanţii Antenei 1 au anunţat şi data de difuzare. Astfel, serialul va putea fi urmărit din 29 august, miercurea, de la ora 20.00.

„Începem cu emoţie sezonul doi «Fructul oprit», cu o poveste originală 100%. Poveştile de iubire imposibilă se combină, aşa cum am anunţat din luna mai, cu o poveste a unui Monte Cristo modern, profund ancorat în realitatea românească, interpretat de Bogdan Stanoevici, pe care l-aţi văzut încă din primul sezon într-o singură secvenţă. Regăsim personajele pe care le apreciaţi deja, după aproape şase ani de la finalul sezonului 1. Personaje schimbate, maturizate, în ipostaze noi, adecvate situaţiei actuale din familia Caragea“, declară Ruxandra Ion, producător şi regizor al serialului.

Distribuţia serialului s-a îmbogăţit cu actori îndrăgiţi de publicul român, Bogdan Stanoevici şi Ioana Blaj fiind doar doi dintre cei care s-au alăturat producţiei şi care pot fi urmăriţi în cel de-al doilea sezon.





Ioana Blaj FOTO Antena 1

Bogdan Stanoevici FOTO Antena 1

Produs de Ruxandra Ion, sezonul doi are la bază un scenariu realizat de Radu Grigore şi Simona Macovei, iar regia este semnată de Ruxandra Ion, Cătălin Bugean şi Radu Grigore. Din echipa de producţie a serialului mai face parte şi Cătălin Simioană, în calitate de director de imagine.

Filmările se vor desfăşura în diverse locuri din ţară, unul dintre ele fiind Snagov, acolo unde se află casa familiei Caragea.

„Când am pornit la drum cu aceste personaje, am crezut că povestea lor se va termina odată cu romanul turcesc, dar pe parcurs s-a întâmplat un lucru minunat, ne-am dat seama că povestea poate continua… finalul trebuie să fie unul cu adevărat satisfăcător. Personajele create cu atâta măiestrie de actorii noştri talentaţi ne-au convins că mai avem multe de spus. Mă bucur că nu ne-am luat încă la revedere de la Sonia şi Alex şi de la povestea lor complicată de dragoste. Însă pentru că nu mai avem la bază romanul turcesc, am lăsat loc şi pentru o poveste cu adevărat românească, o poveste de răzbunare, un Monte Cristo made în România, bazat pe trecutul recent al societăţii noastre viciate. Această poveste a fost abordată şi de turci în serialul «Ezel», şi adaptat de alte canale româneşti. Noi v-am ascultat şi am decis să fim cu adevărat originali“, spune Radu Grigore, scenarist şi regizor al producţiei.

Adriana Trandafir şi Marian Râlea fac parte din distribuţia serialului „Fructul oprit“ FOTO Antena 1