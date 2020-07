Selly, invitat la „Sinteza Zilei“. Vloggerul l-a lăudat pe Gâdea, realizatorul TV i-a propus o emisiune la Antena 3 VIDEO

Selly (19 ani) a fost invitatul lui Mihai Gâdea la „Sinteza Zilei“, în ediţia de luni seară. Cei doi au dezbătut problemele întâmpinate de proaspătul absolvent în învăţământul liceal.

Printre altele, vloggerul i-a mărturisit lui Mihai Gâdea că este pasionat de televiziune şi de tot ce înseamnă canale de comunicare. Realizatorul a prins ocazia şi i-a propus în direct posibilitatea de a avea propria emisiune de televiziune la Antena 3.

„Da, îmi doresc în continuare să fac televiziune, dar mi-aş dori s-o fac în felul meu“, a spus Selly.





„Uite, în seara asta primeşti o ofertă în direct, să faci televiziune în felul tău. Tu faci aşa cum consideri, iar eu mă asigur de faptul că va exista postul de televiziune care să-ţi emită programul, la un nivel profesional de vârf“, i-a spus Gâdea.

„Ar fi foarte tare, nu ştiu dacă e încă momentul pentru mine, dar ar fi foarte cool. Când o să mă simt pregătit, o să spun“, i-a răspuns Selly.

Vloggerul a continuat prin a-l lăuda pe Gâdea, căruia i-a spus că este un moderator excelent: „Pentru mine, să fii moderator este diferit de a fi vlogger. Eu sunt obişnuit să vorbesc şi să răspund la întrebări, un moderator trebuie să asculte şi trebuie să ştie ce întrebări să pună. Tu eşti un moderator extraordinar, e un compliment super sincer. Chiar eşti.“

„Nu ştiu dacă sunt un moderator excelent, dar îmi place să ascult oamenii“, i-a răspuns Gâdea.

Dar staţi, asta nu e tot. Gâdea a plusat şi i-a spus lui Selly că i-ar plăcea să-l aibă invitat la următoarea decernare a premiilor Emmy în televiziune, unde este jurat în fiecare an, şi care se desfăşoară la New York. „Sigur, cu mare plăcere, dacă vor avea loc“, a fost răspunsul tânărului.

Selly a declarat la începutul emisiunii şi faptul că este un admirator al lui Dan Negru. Vedeta Antenei 1 a intervenit în discuţie prin legătură telefonică şi i-a propus la rândul său lui Selly să vină drept invitat la următorul Revelion, iar apoi să povestească cum a fost, în platoul emisiunii de la Antena 3.

„Să vin la tine în emisiune? Cum să nu! Cum aş putea să lipsesc? Eu am văzut atâtea revelioane cu Dan Negru la TV, căci nu ieşeam întotdeauna în oraş de revelion când eram mic.“

Mihai Gâdea l-a mai întrebat pe Selly dacă vrea să fie preşedintele României, pentru că lucrurile se schimbă „din interior“, iar Selly a răspuns că nu s-a gândit la asta, divertismentul rămâne pasiunea lui: „Pentru mine nu reprezintă o pasiune acest lucru, nu mă pasionează politica. Eu fac divertisment. Dar am considerat că este necesar să fac acest vlog, după ce am văzut câte traume au copiii, după sutele de mesaje primite de la ei“.

Întrebat de asemenea de ce a devenit atât de vocal pe tema educaţiei în ultima perioadă, vloggerul a mărturisit că „nu are cine altcineva să o facă“. „Dacă aş fi auzit pe altcineva care să spună ce am spus eu şi care avea o putere mare de influenţă, tăceam din gură. Nu-mi doresc să fiu în centrul atenţiei. Eu am venit aici în emisiunea ta nu ca să-mi fac reclamă, eu am venit mai mult în calitate de fostul elev Andrei Şelaru, nu în calitate de vlogger. Am văcut că nu se face nimic, că din clasa I până în clasa a XII-a nu s-a schimbat nimic, aceleaşi probleme, aceeaşi atitudine, aceeaşi supunere faţă de superiori, faţă de cei care ne conduc. Şi m-am săturat. Oricum, au reacţionat mai mulţi oameni decât mă aşteptam“, a continuat el.

Pe finalul emisiunii, în discuţie a intervenit şi Mircea Badea, care a început prin a-l ironiza pe Selly pentru freză. L-a comparat cu Johnny Bravo, protagonistul unui serial de animaţie american. Vloggerul e vădit stânjenit de discuţie şi încearcă să facă faţă ironiilor realizatorului de la Antena 3.

Ulterior, cei doi au început o discuţie despre examenul de Bacalaureat, pe care Selly l-a susţinut anul acesta şi pe care l-a promovat cu media generală 9.60.

„Eşti un om preocupat de soluţii, eu sunt un om care generează doar probleme. Şi, atunci, cred că ne-am întâlnit bine“, i-a mai spus Badea, care nu a ratat ocazia să se laude cu faptul că el a luat 10 la BAC fără să tocească şi rezolvând subiectele într-o singură pagină.

„Şi ce vrei să te faci când vei fi mare?“, l-a mai întrebat Badea. „Mă consider deja un pic mare şi am ales deja o traiectorie. Dacă nu voi fi tot vlogger, cu siguranţă voi face ceva în divertisment, media, filme, emisiune. Media e domeniul care mă fascinează cel mai mult“, a fost răspunsul lui Selly. De asemenea, vloggerul a mărturisit că va urma cursurile unei facultăţi de business din Bucureşti.

Amintim că, în anul în care rata de promovare la BAC a scăzut dramatic, vloggerul Selly (Andrei Şelaru), tânăr absolvent de liceu, a criticat dur sistemul de învăţământ liceal, despre care susţine că a devenit anacronic societăţii actuale, pregătind tinerii pentru secolul trecut, un sistem ce refuză să se modernizeze pentru nevoile prezente ale tinerilor. Mai mult, acesta susţine că multe din lucrurile ce ar fi utile, precum educaţia financiară, civică sau pentru sănătate, au ajuns să fie ignorate, toate eforturile fiind direcţionate pentru studiul materiilor de BAC, o dinamică păguboasă pe care autorităţile din minister nu au voinţa să o schimbe în interesul copiilor. alte voci din sistem subliniază că elevii pot dobândi multe din virtuţile necesare în viaţă, gândirea sistematizată, critică, o etică şi disciplină a cercetării din studiul actualei curicule. Totuşi, deşi unii experţi în educaţie sunt de acord cu criticile formulate de tânărul Selly,

De asemenea, Selly a explicat şi ce ar schimba punctual în sistemul de învăţământ, propuneri pe care le-a relatat şi într-un vlog recent, cel în care îi răspunde fostului ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu.