Se lansează Euronews România. Noul canal de ştiri va avea echipă de jurnalişti din toată ţara

Euronews România este filiala mărcii Euronews, care va livra ştiri locale, regionale, naţionale şi internaţionale prin TV şi platforme digitale. Euronews România este primul proiect de acest tip lansat în Uniunea Europeană şi va fi construit pe baza unei televiziuni deja existente: UPB Sigma TV. Noul canal de ştiri va avea propria echipă de jurnalişti şi corespondenţi din toată România, dar şi de la Bruxelles, care vor lucra conform valorilor Euronews precum independenţa, imparţialitatea şi linia editorială „All Views” (Toate Perspectivele) a canalului. Până la lansare, echipa va ajunge la peste 100 de angajaţi la nivel local, conform economica.net

„Suntem foarte mândri de acordul la care am ajuns cu UPB. Am găsit un partener de încredere pentru un proiect ambiţios. România are o piaţă media foarte competitivă, cu mai multe canale de ştiri deja existente. Totuşi credem că Euronews România va livra o ofertă care lipseşte astăzi în peisajul media naţional. Complet imparţial, înrădăcinat în ADN-ul nostru European, Euronews a oferit întotdeauna o perspectivă distinctă asupra ştirilor. Ca întotdeauna, Euronews România va oferi, cu obiectivitate, echilibru şi acurateţe, o perspectivă puternic europeană asupra ştirilor.”, a declarant Michael Peters, CEO al Euronews.