Scenele din „Las Fierbinţi“ care au făcut istorie în televiziune. Mimi Brănescu: „Nişte urlete de-ale mele. Nişte izbucniri că nu se mai poate“ VIDEO

„De unde să găsim noi cadre calificate de valoare care să primească un post la ţară? Nimeni nu mai vrea. Toţi profesorii pleacă la Bucureşti, pleacă în oraşele mari, nimeni nu mai vrea să predea aici. Am scris la Minister, am fost la Inspectorat, am vorbit cu toţi colegii mei...nu sunt soluţii. De parcă aici nu ar fi copii de valoare. (...) Pe una dintre profesoare abia am convins-o anul trecut să nu plece în Italia, ca menajeră. E foarte bună profesoară. Dar uneori mă gândesc de ce să stea aici să-şi piardă viaţa, când se poate duce în Italia să îngrijească pe cineva. De ce să rămână aici, pe o corabie care se scufundă? Despre învăţământul românesc vorbesc. Dacă nu s-a şi scufundat...Sunt încă mulţi copii buni aici. Mulţi copii foarte buni, nu buni“, spune Stela Popescu în începutul monologului din „Las Fierbinţi“.

În 2016, de Ziua Naţională a României, Pro TV a difuzat un episod special care avea să aducă un nou moment de excepţie: poezia lui Celentano.

Scrise chiar de interpretul personajului, Adrian Văncică, alături de colegul lui, Mihai Bobonete, care-l joacă pe Bobiţă, versurile vorbeau despre România, ţara în care oamenii cerşesc la colţ de stradă, ai cărei cetăţeni pleacă la muncă în străinătate şi „fac alte ţări frumoase“, a cărei echipă de fotbal a fost bătută de Albania, ţara care nu mai are gimnastică, în care sistemul educaţional este la pământ, ţară pe care Europa o ţine la perete, ţara în care „deşi nu-s autostrăzi, la permise-s cozi de cozi“, ţara în care „moare pacientu-n drum“, iar „doctorii-s plecaţi în pribegie“, ţara în care „cei ce fură milioane sunt îmbrăcaţi în costume şi sutane“, iar puşcăria este o mândrie pentru unii.

Finalul mesajului însă este un îndemn: „Românie, ţara mea, astăzi este ziua ta/ Şi în loc de o urare, din pieptuţul meu de dac/ Am să strig în gura mare/ Iartă-mă, că nu mai fac/ Nu-i mai las să te mai fure/ Nu-i mai las să te înjure/ Nu-i mai las să-şi bată joc/ Şi de-o fi, ţi-i trec prin foc/ Şi sper ca în a mea viaţă să te văd din nou în faţă/ În faţă pe harta lumii/ La-mpărţeală cu jupânii/ Asta e, ăştia suntem/ Noi la bucurie bem/ Şi-ţi mai spun, nu mă feresc/ Românie, te iubesc!“.

Întrebat în 2014 de Adevărul de ce crede că Las Fierbinţi se bucură de un asemenea succes, Văncică spunea: „Este prea românesc, de-aia are succes. Personaje precum beţivi, primari proşti, şmecheraşi nu se regăsesc doar la ţară, fiecare scară de bloc are aşa ceva“.

În aprilie 2018 a venit rândul Aspirinei, portretizată de actriţa Mirela Oprişor, să facă o radiografie dură a societăţii, orchestrată tot de Mimi Brănescu. Filmarea are peste 8 milioane de vizualizări doar pe pagina de Facebook a serialului.

Constrânsă de primarul Vasile să-şi vândă terenurile pe care un om politic urmează să construiască o fabrică de cauciucuri, Aspirina reacţionează şi-l pune pe primar la zid printr-o serie de trimiteri clare la politicienii care fură. „Ăsta e secolul nesimţirii, nu al vitezei! Mă, vouă nu vă e ruşine? Cât o mai ţineţi aşa? Noi am fost generaţia de sacrificiu, am copilărit fără jucării şi fără lumină, ca liliecii, şi am mâncat parizer doar duminica pentru a plăti datoria externă a ţării. Cu copilăria noastră s-a plătit datoria externă a ţării, să fie clar! Poate pe tine te-a crescut maică-ta cu pandişpan, dar pe mine nu. Şi după ce am plătit datoria externă a ţării, a venit Revoluţia şi am făcut o datorie şi mai mare ca aia veche pentru că n-aveam de niciunele şi ne lua mereu iarna pe nepregătite. După ce ne-am mai revenit şi noi, ăştia care am scăpat cu zile, a venit şi criza mondială. Şi iar ne-a prins cu pantalonii în vine: datorii la bănci, salarii mici, nenorocire! Acum ce criză mai e? Înţeleg că nu s-a schimbat nimic în ţara asta până n-au murit elefanţii aia, highlanderii care şi pe vremea aia, şi acum, s-au descurcat. N-au murit toţi, dar nici bine nu le mai e. Acum văd că aţi apărut alţii, modele mai noi, jigodii full option. Fără mamă, fără tată, ca tine, Vasile! Bă, voi sunteţi mai răi ca ăia, pentru că aia măcar se fereau. Şi dacă cu ăia n-am putut face nimic pentru că eram prea mici, cu voi ne luptăm, mă! Vă strângem de gât, unu câte unu, vă alergăm cu furcile şi cu topoarele ca la 1907“, i-a spus Aspirina primarului, cu ochii înlăcrimaţi.

Cel mai recent viral marca „Las Fierbinţi“ a fost în episodul special difuzat în Ajunul Crăciunului, de această dată prin Bobiţă. Pesta porcină care a lăsat sute de români fără porci a fost tanspusă şi în serialul de la Pro TV, când Bobiţă i-a certat pe sătenii superficiali şi i-a făcut să înţeleagă că sărbătorile de iarnă înseamnă mult mai mult decât bucatele pe care le punem pe masă.

„Ce e, mă, Crăciunul pentru voi? O ceafă de porc? Decât asta a mai rămas? Bă, Crăciunul e Crăciun, mă! De Crăciun stai la masă cu o lumânare aprinsă, cu ăi dragi pe lângă tine, cu copiii fericiţi că e Crăciunul, cu mă-ta, cu tac-tu, cu ăi bătrâni, cu toţii. Aia e, bă, Crăciunul, să te gândeşti că eşti sănătos şi că te-a ţinut Dumnezeu sănătos şi la anu’ să fii la fel de Crăciun, tot sănătos. Aia e important, bă, să te gândeşti cu bine, despre bine, şi la unul şi la ălălalt“, rosteşte Mihai Bobonete, actorul care îl joacă pe Bobiţă.

Dincolo de aceste momente însă, Mimi Brănescu a subliniat în mai multe rânduri că România autentică nu este cea prezentată în „Las Fierbinţi“, chiar dacă mulţi au această impresie.

„Las Fierbinţi e un serial de televiziune, care se vrea comic şi care prezintă, exagerat pe alocuri, nişte întâmplări întotdeauna fictive, unele mai cu tâlc, altele mai fără. Eu sunt un ţăran mutat la Bucureşti. Am întâlnit şi încă mai întâlnesc, şi la ţară, şi la Bucureşti, oameni care seamănă cu cei din serial. Dar asta nu înseamnă că între România şi serial se poate pune semnul egal. Pentru că am întâlnit şi întâlnesc încă, slavă Domnului, şi altfel de oameni. După părerea mea, serialul Las Fierbinţi ar trebui să funcţioneze ca un exemplu de «aşa, nu», nu de «aşa, da». Şi atât“, a explicat scnearistul pentru blogul Cristinei Stănciulescu.

Brănescu a mărturisit şi că are un regret când se gândeşte că poate „Las Fierbinţi“ a girat „cocălăreala“ şi crede că mai mulţi oameni ar trebui să înţeleagă că poveştile spuse în serial sunt mai degrabă îndemnuri de „aşa nu“.

„Poate că noi am legalizat, ăsta e un regret al meu, că noi am legalizat cocălăreala. De unde înainte cocalarul era într-un colţ şi era jenat, acum dacă îi spui «cocalarule» e o mândrie cumva. Să zic da bravo, mă, ce ai făcut boss? Nici nu ştiu cum e mai onest, să mă bucur că se uită toată lumea sau să trag un semnal de alarmă că nu e pentru toată lumea. Eu nu cred că România e cea din serial. Noi am arătat cum nu e. Aşa nu. Eu scriu de 7-8 ani. Şi sunt copii care au crescut cu chestia asta în cap. Cu «bă, mânca-ţi-aş!», «bă, eşti prost, bă, eşti nebun?», «ce-ai făcut Bobiţă?». Nu e aşa. Ar trebui cineva să spună că nu e aşa“, a explicat Brănescu într-un interviu pentru Pro TV.