Sacha Baron Cohen revine după 10 ani cu un nou serial, „Who is America?“, la HBO: „Este un geniu al comediei, care şochează cu stilul său curajos şi creativ“

Cunoscut pentru personajele controversate şi momentele memorabile din producţiile sale, Sacha Baron Cohen se întoarce pe micile ecrane cu un serial de jumătate de oră, produs de Showtime.

Primul episod va avea premiera pe HBO GO luni, 16 iulie. Un nou episod din cele şapte va fi disponibil în fiecare săptămână.

În dezvoltare de câţiva ani, „Who is America?“ va explora în cele şapte episoade o serie de tipologii din America, de la celebrităţi la persoane necunoscute, acoperind un spectru politic şi cultural larg.









„Sacha este un geniu al comediei, care te şochează cu stilul său curajos şi creativ“, a spus David Nevins, President & CEO Showtime Networks. „Reuşeşte mereu să ne provoace, dar în spatele decorului elaborat se află o căutare sinceră a adevărului despre oameni, locuri şi politică. Nimeni nu ştie mai bine decât Sacha Baron Cohen să pornească discuţii. Va fi fascinant să urmărim ce se va întâmpla în «Who is America?».“

Actorul câştigător al premiilor BAFTA şi Globul de Aur şi nominalizat la Oscar, scenarist şi comediant, Sacha Baron Cohen s-a afirmat pe scena comediei cu „Da Ali G Show“, care a primit şase nominalizări la Premiile Emmy şi a câştigat două premii BAFTA, în cel de-al patrulea an de difuzare. Baron Cohen este scenaristul, actorul şi producătorul executiv al serialului.

Următorul proiect al lui Baron Cohen a fost „Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan“, un film în care apare alter ego-ul lui, Borat Sagdiyev, un reporter de ştiri din Kazahstan. A produs, a scris şi a jucat în filmul care a devenit rapid un fenomen mondial, iar Baron Cohen a fost nominalizat la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie şi la premiile Academiei Americane de Film pentru cel mai bun scenariu adaptat.





El a mai jucat în „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby“, „Alice Through the Looking Glass“, „Les Miserables“, „Bruno“, „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street“, „Madagascar“, „Madagascar: Escape 2 Africa“, „Madagascar 3“; „Europe’s Most Wanted“, „The Dictator“, „Hugo and Anchorman 2: The Legend Continues“.