S-a lansat trailer-ul final „The Witcher“: „Scenele de luptă le fac pe cele din «Game of Thrones» să arate îngrozitor“

„The Witcher“ are premiera globală pe 20 decembrie, iar Netflix a lansat un al doilea trailer pentru cele opt episoade din primul sezon al serialului.

Bazat pe best-sellerul fantasy cu acelaşi nume, „The Witcher“ este povestea a trei destine care se întrepătrund în lumea vastă a Continentului, unde oamenii, elfii, witcherii, gnomii şi monştrii se luptă pentru a supravieţui şi evolua şi acolo unde binele şi răul nu sunt uşor de identificat. Henry Cavill va juca rolul principal, al lui Geralt din Rivia, alături de Anya Chalotra (Yennefer) şi Freya Allan (Ciri).

Deşi toate cele opt episoade vor fi lansate de Netflix cu doar cinci zile înainte de Crăciun, iar cronicile sunt sub embargo, primele reacţii nu au întârziat să apară, iar mulţi amintesc de serialul-fenomen „Game of Thrones“, de la HBO.

„«The Witcher» are o distribuţie foarte bună, este inteligent structurat şi cu un ritm frumos. Este solid“, se arată într-un comentariu al unui critic. „Scenele de luptă din «The Witcher» le fac pe cele din «Game of Thrones» să arate îngrozitor“, „Luptele din «The Witcher» le fac pe cele din «Game of Thrones» să pară că se duc între doi beţivi în afara barului“, „Scenele de luptă din «The Witcher» sunt unele dintre cele mai bune pe care le-am văzut în ultimii ani într-un serial fantasy“, „Prima luptă în care intră Geralt este sălbatic de frumoasă“, „Scenele de luptă arată uimitor, sunt impecabile“, se arată în alte comentarii.