Românii au talent: povestea orfanului care l-a făcut pe Andi Moisescu să apese primul Golden Buzz

Noul sezon „Românii au talent“ a început în forţă la Pro TV, doi concurenţi fiind trimişi direct în semifinale.

Erno Varga, în vârstă de 31 de ani, a fost aplaudat minute în şir în picioare după ce a cântat „Caruso“, al lui Luciano Pavarotti, şi a reuşit să obţină primul Golden Buzz al sezonului din partea lui Andi Moisescu.

Tânărul este din Oradea şi a avut o copilărie tristă, fiind mutat, până la 18 ani, din orfelinat în orfelinat, în mai multe judeţe, pentru că mama lui îşi schimba des domiciliul.

Necazurile şi greutăţile din centrul de plasament l-au marcat, însă Erno Varga a încercat să-şi facă singur un rost în viaţă. El s-a angajat ca spălător de vase la restaurantul unui hotel din Oradea şi, de atunci, viaţa lui a început să se schimbe. Conform spuselor lui, proprietarul l-a motivat să fie un om mai bun.

Erno Varga s-a îndrăgostit de muzică când a ascultat operă, iar în prezent, deşi nu are studii de specialitate, cântă şi la pian.

În 2018, Erno Varga a fost numit „pianistul în şlapi“ din Parcul Libertăţii, după ce o filmare cu el din parcul orădean, în timp ce, îmbrăcat în tricou, pantaloni scurţi şi şlapi, cânta la o pianină şi cu vocea a devenit virală. În mai puţin de o lună, clipul a strâns peste 750 de mii de vizualizări.

„Ne plimbam prin Oradea şi dintr-o dată ne-a atras atenţia o muzică magică. Ne-am apropiat şi am descoperit un tânăr în şlapi ce cânta la un pian în parc. Am fost fermecaţi de muzica lui. Am descoperit că provine de la casa de copii şi lucrează ca spălător de vase. Nu are educaţie muzicală şi nici prea multă formală. Dar ce cântă e fenomenal“, a scris antreprenorul bucureştean Tudor Maxim, cel care l-a şi filmat.

„Deşi nu intră în specialitatea mea, încă de la primul sunet, poate şi datorită căldurii timbrului tău, am împrumutat de la colega mea vestita «piele de găină». Problema este că a crescut puţin şi pulsul, tot datorită interpretării, dovadă faptul că-mi tremură puţin vorbele, iar ăsta este un semn că trebuie să mergi exact acolo unde meriţi“, a declarat Andi Moisescu în momentul în care a apăsat Golden Buzz-ul.

„De multe ori, noi, românii, am impresia că avem sentimental că unele lucruri nu ni se cuvin. Cumva, educaţia pe care am primit-o de-a lungul generaţiilor ne face să credem acest lucru, e un fel de «prea mult». Şi eu chiar cred că toate lucrurile astea ni se cuvin şi nouă în egală măsură cum li se cuvin tuturor“, a mai precizat Andi Moisescu în culise făcând referire la modestia primului semifinalist de la „Românii au talent“.

„Emisiunea asta a fost creată în speranţa că ar putea schimba viaţa unor oameni care nu au avut şansa, unii nu au avut curajul şi forţaţi de împrejurări fac tot ce pot pentru a supravieţui, dar, iată, există un moment când se urcă pe scenă şi spun ce simt cu adevărat. Sper să fie şansa ta, îţi doresc asta din toată inima“, i-a mai spus Moisescu tânărului.



..