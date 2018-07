Ringier a cumpărat Gazeta Sporturilor. Reacţia lui Cătălin Tolontan

Site-ul Gsp.ro are 3,5 milioane de unici lunar FOTO gsp.ro

Tranzacţia include ediţiile print (cu o medie de vânzări de 20.000 de exemplare zilnic) şi online, gsp.ro (cu 3,5 milioane de unici lunar), şi asigură transferul echipei.

Redactorul-şef al publicaţiei, jurnalistul Cătălin Tolontan, a salutat tranzacţia, fiind de părere că „e o zi bună pentru meserie, într-o vreme în care jurnalismul primeşte mai ales veşti rele.“





Tolontan a subliniat că afacerea s-a făcut exclusiv între proprietarii companiilor şi a ţinut să precizeze că, vreme de 18 ani, trustul Intact a plătit toate taxele, impozitele şi partenerii şi a respectat pe deplin independenţa editorială a redacţiei. Textul integral semnat de Tolo.

„Mă bucur că am reuşit să câştigăm loialitatea unei audienţe de sport semnificative şi să creăm un brand foarte puternic – Gazeta Sporturilor. În acest moment, întrucât strategia noastră este să ne concentrăm pe business-ul nostru principal de televiziune, radio şi digital, am considerat că Ringier este cel mai bun loc pentru a păstra calitatea gsp, a îi asigura dezvoltarea şi a integra echipa. Sunt mulţumită că am ajuns la un acord benefic pentru toate părţile implicate şi le doresc tuturor mult succes“, a explicat Camelia Voiculescu, preşedintele Intact Media Group.

„Ne vom asigura că GSP.ro îşi va consolida poziţia de lider pe piaţa portalurilor de sport din România“, spune Robin Lingg, Membru al Boardului Executiv al Ringier AG. „Vom extrage toate sinergiile rezultate din punerea laolaltă a operaţiunilor de media ale Ringier, a expertizei digitale a Sportal Media Group şi a conţinutului de înaltă calitate al Gazetei, pentru a atinge impresionante noi standarde“.

Tranzacţia va fi finalizată după aprobarea din partea Consiliului Concurenţei.