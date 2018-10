Referendumul, Dragnea şi BOR, criticaţi şi ironizaţi la Starea Naţiei: „Din subsolul ţării au ieşit creaturi turbate lovind cu crucea în stânga şi-n dreapta“ VIDEO

După un mesaj entuziast pe Facebook, Dragoş Pătraru a revenit pe micile ecrane cu o ediţie „Starea Naţiei“ dedicată referendumului pentru familia tradiţională care nu a fost validat din cauza absenteismului.

Titrând „Mândria de-a nu mai fi fraieri“, în emisiunea difuzată de Prima TV s-a explicat însemnătatea eşecului referendumului, fiind ironizaţi şi criticaţi dur politicienii români, în frunte cu Liviu Dragnea, dar şi preoţii care şi-au ameninţat enoriaşii pentru a-i convinge să se prezinte la urne.

Dragoş Pătraru a început ediţia de luni prin a le mulţumi oamenilor care au boicotat referendumul iniţiat de Coaliţia pentru Familie, fiind de părere că eşecul demersului este „primul moment de normalitate după nişte ani buni“.

„Pur şi simplu, după ce ani întregi tot soiul de lideri aiuristici i-au luat pe români după ei pe toate coclaurile… oamenii au zis: «Bă, gata! Gata! Noi ne aşezăm în fund pe bolovanul ăsta. Nu mergem mai departe. Voi, politicienii, biserica, ăştia de vreţi să îngrădiţi drepturi… duceţi-vă învârtindu-vă!». «Homosexualii îţi iau copiii! UE e duşmanul României!» Din subsolul acestei ţări au ieşit tot soiul de creaturi turbate lovind cu crucea în stânga şi-n dreapta, ruptând hainele de pe ele de atâta naţionalism. Urât spectacol care să acopere sărăcia, înapoierea, lipsa şcolilor, a spitalelor, a infrastructurii de orice fel. Ne-ai promis la alegeri salarii bune, vrem drumuri pe care să nu mai murim, vrem şcoli calumea, spitale decente, n-ai zis că o să fugim de homosexuali, n-am venit cu tine să facem atletism, Dragneo!“

Totodată, realizatorul a subliniat că e un semnal că românii nu mai sunt dispuşi să se lase duşi cu vorba de conducători: „Cetăţenii nu sunt proşti, ei văd că România e pe ultimul loc pe agenda acestor lideri. Cred că asta ar putea fi marea victorie a acestor ani – hai mă să-i tragem pe incompetenţi de mânecă mereu spre problemele reale. «Lasă-mă cu tradiţia, zi-ne cu taxele. Lasă lovitura de stat şi ameninţările cu moartea, zi-ne de manuale. Lasă-mă cu mândria de a fi român, să vedem cu mândria de a avea autostradă Constanţa-Arad». Am ajuns să ne uităm zi de zi în gura unor păcălici care ne tot vând apocalipse răsuflate, adevăratele apocalipse astea sunt: apocalipsa de spitale decente, apocalipsa de locuri de muncă bine plătite. Lipsa de orice. Altfel ne mai vând un război fals, noi mai facem mişto de Viorica şi uite aşa ni s-a mai dus un an. Dar mare lucru am realizat împreună cu acest referendum. E ca la fotbal, pierzi, pierzi şi când să pui speranţa în cui vine de nicăieri o mare victorie care te face să speri în continuare. Ideea e simplă, PSD-iştilor şi liberalilor: la români nu mai merge cu prosteala!“